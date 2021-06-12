النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إغلاق مقهى مخالف للاحترازات وتغريمه ماليًا بالطائف

بسبب التزاحم داخله

أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" وعن طريق بلدية شرق الفرعية، أحد المقاهي والذي يُقدم المشروبات الساخنة بأحد المولات، وتغريمه ماليًا، وذلك لوجود تزاحم كثيف داخل المقهى.

وأكدت الأمانة في بيانٍ لها تنشره "سبق" بأن المراقبين ثبتوا تسجيل مخالفة المقهى للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، وكذلك عدم تفعيله مبادرة "ممتثل" تعزيزًا للجانب التوعوي والرقابي وتحقيقًا للسلامة العامة.

يُشار إلى أن التزاحم كان قد نشأ كذلك خارج المقهى، بخلاف الشوارع المجاورة للمحل، حيث قام المرور بإغلاق المسارات منعًا لذلك التزاحم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إغلاق مقهى مخالف للاحترازات وتغريمه ماليًا بالطائف
سبق

أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" وعن طريق بلدية شرق الفرعية، أحد المقاهي والذي يُقدم المشروبات الساخنة بأحد المولات، وتغريمه ماليًا، وذلك لوجود تزاحم كثيف داخل المقهى.

وأكدت الأمانة في بيانٍ لها تنشره "سبق" بأن المراقبين ثبتوا تسجيل مخالفة المقهى للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، وكذلك عدم تفعيله مبادرة "ممتثل" تعزيزًا للجانب التوعوي والرقابي وتحقيقًا للسلامة العامة.

يُشار إلى أن التزاحم كان قد نشأ كذلك خارج المقهى، بخلاف الشوارع المجاورة للمحل، حيث قام المرور بإغلاق المسارات منعًا لذلك التزاحم.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
08:06 PM

إغلاق مقهى مخالف للاحترازات وتغريمه ماليًا بالطائف

بسبب التزاحم داخله

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
8,666

أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" وعن طريق بلدية شرق الفرعية، أحد المقاهي والذي يُقدم المشروبات الساخنة بأحد المولات، وتغريمه ماليًا، وذلك لوجود تزاحم كثيف داخل المقهى.

وأكدت الأمانة في بيانٍ لها تنشره "سبق" بأن المراقبين ثبتوا تسجيل مخالفة المقهى للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، وكذلك عدم تفعيله مبادرة "ممتثل" تعزيزًا للجانب التوعوي والرقابي وتحقيقًا للسلامة العامة.

يُشار إلى أن التزاحم كان قد نشأ كذلك خارج المقهى، بخلاف الشوارع المجاورة للمحل، حيث قام المرور بإغلاق المسارات منعًا لذلك التزاحم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,519
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,038
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,104
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,719

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة