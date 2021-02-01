جدة.. ورشة عمل لتجويد إدارة "التعليم عن بُعد" ومعالجة الفاقد

بمشاركة عدد من القيادات ومديري ومديرات المكاتب والإدارات

دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي اليوم ورشة العمل التي أقامتها الشؤون التعليمية "عن بُعد"، ممثلة في إدارتي الإشراف التربوي بنين وبنات بعنوان "إدارة عمليات التعليم عن بعد ومعالجة الفاقد التعليمي".

جاء ذلك بمشاركة عدد من القيادات التعليمية بالإدارة العامة ومديري ومديرات المكاتب والإدارات التعليمية ذات العلاقة بالإضافة للكوادر الإشرافية.



وأكد المسعودي عقب تدشينه للورشة على أهميتها في بناء نموذج عمل مثالي يمكّن مكاتب التعليم من إدارة الأداء التعليمي والمدرسي والإشرافي بكفاءة وفعالية واحترافية عالية.



وأضاف بأن الورشة تهدف كذلك لتبادل التجارب المميزة والخبرة الجيدة لمعالجة أي فاقد تعليمي لدى الطلاب والطالبات، مثمناً جهود الشؤون التعليمية ممثلة في الإشراف التربوي بنين وبنات راجياً للجميع التوفيق.



بعد ذلك انطلقت جلسات ورشة العمل التي استهلت بمحور الانتظام المدرسي استعرض فيه إجراءات مكاتب التعليم في توفير الانتظام والاستقرار في مدارس المكاتب وآليات المتابعة لعناصر العملية التعليمية التي شاركت فيها مكتب خليص ومكتبي شمال جدة بنين وبنات.

وفي الجلسة الثانية تم تسليط الضوء على الأداء التعليمي ودور مكاتب التعليم في متابعته إلى جانب التحصيل الدراسي ومعالجة الفاقد التعليمي، حيث شارك في الجلسة مكتب الصفا ومكتبا وسط جدة بنين وبنات.



وفي ثالث جلسات الورشة استعراض محور الأداء الإشرافي وتم من خلاله سرد آليات مكاتب التعليم والإشراف التربوي في متابعة الأداء الإشرافي وتطوير أدواته، وشارك في تنفيذ الجلسة إدارتا الإشراف التربوي بتعليم جدة بنين وبنات إضافة لمكتب النسيم ومكتبي التعليم بجنوب جدة للبنين والبنات.



بعد ذلك استعرض المشاركون والمشاركات في رابع جلسات ورشة العمل "محور التقويم الإلكتروني ودور مكاتب التعليم في ضبط أعمال التقويم"، حيث شهدت الجلسة مشاركة إدارة الاختبارات والقبول بنات، إضافة لمكتب التعليم برابغ ومكتبي شرق جدة بنين وبنات، وفي الختام تم عرض النموذج الختامي وأهم ما تم رصده في جلسات الورشة.