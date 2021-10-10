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المغرب تسجل 386 إصابة جديدة و14 حالة وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 939187 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 917807 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 14457 حالة بعد تسجيل 14 حالة وفاة.

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المغرب تسجل 386 إصابة جديدة و14 حالة وفاة بكورونا
سبق

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 939187 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 917807 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 14457 حالة بعد تسجيل 14 حالة وفاة.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
07:17 PM

المغرب تسجل 386 إصابة جديدة و14 حالة وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 939187 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 917807 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 14457 حالة بعد تسجيل 14 حالة وفاة.

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