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"فايزر" تتوقع استمرار "كورونا" لهذا الموعد

كشفت نتائج نسخة اللقاح لأطفال العامين

قالت شركة فايزر، أمس الجمعة: إن نسخة من لقاحها بجرعة أصغر للأطفال بين عامين وأربعة أعوام أحدثت استجابة مناعية أضعف من المتوقع، وهو ما يمكن أن يرجئ ترخيص استخدامها، متوقعة أن جائحة كوفيد-19 ستستمر حتى 2024.

وتوقعت الشركة أن تظل بعض المناطق تتعرض لإصابات بمستوى الجائحة خلال العام أو العامين المقبلين.

أوضح ميكائيل دولستن، كبير المسؤولين العلميين في فايزر، في بيان إلى المستثمرين؛ أن دولًا أخرى سيتوطن فيها المرض بأعداد منخفضة يمكن السيطرة عليها خلال نفس تلك الفترة الزمنية. وتنبأت الشركة بأن المرض سيتوطن على هذا النحو في العالم بحلول 2024.

وقال دولستن: "متى وكيف يحدث هذا بالضبط؟ الأمر سيعتمد على تطور المرض ومدى الفعالية التي سينشر بها المجتمع اللقاحات والأدوية والتوزيع المتكافئ إلى الأماكن التي بها معدلات تطعيم منخفضة"؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وطورت فايزر لقاحها لكوفيد-19 مع شركة بيونتك الألمانية وتتوقع حاليًا أن تبلغ عائداته 31 مليار دولار في العام المقبل. وتعتزم الشركة إنتاج أربعة مليارات جرعة في العام المقبل.

ولدى الشركة المنتجة للأدوية أيضًا حبوب تجريبية مضادة للفيروسات تسمى: باكسلوفيد، أدت إلى خفض الحالات التي تستدعي العلاج بالمستشفيات والوفيات بنسبة 90 بالمئة بين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر وذلك في تجربة سريرية.

وقدرت ثلاثة تحليلات مبيعات منه تتراوح بين 15 و25 مليار دولار في العام المقبل طبقًا لبيانات نظام التقديرات آي.بي.إي.إس. من ريفنيتيف.

وقبل ظهور المتحور أوميكرون توقع كبير خبراء الأمراض المعدية الأميركيين أنتوني فاوتشي، نهاية الجائحة في الولايات المتحدة في 2022.

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"فايزر" تتوقع استمرار "كورونا" لهذا الموعد
سبق

قالت شركة فايزر، أمس الجمعة: إن نسخة من لقاحها بجرعة أصغر للأطفال بين عامين وأربعة أعوام أحدثت استجابة مناعية أضعف من المتوقع، وهو ما يمكن أن يرجئ ترخيص استخدامها، متوقعة أن جائحة كوفيد-19 ستستمر حتى 2024.

وتوقعت الشركة أن تظل بعض المناطق تتعرض لإصابات بمستوى الجائحة خلال العام أو العامين المقبلين.

أوضح ميكائيل دولستن، كبير المسؤولين العلميين في فايزر، في بيان إلى المستثمرين؛ أن دولًا أخرى سيتوطن فيها المرض بأعداد منخفضة يمكن السيطرة عليها خلال نفس تلك الفترة الزمنية. وتنبأت الشركة بأن المرض سيتوطن على هذا النحو في العالم بحلول 2024.

وقال دولستن: "متى وكيف يحدث هذا بالضبط؟ الأمر سيعتمد على تطور المرض ومدى الفعالية التي سينشر بها المجتمع اللقاحات والأدوية والتوزيع المتكافئ إلى الأماكن التي بها معدلات تطعيم منخفضة"؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وطورت فايزر لقاحها لكوفيد-19 مع شركة بيونتك الألمانية وتتوقع حاليًا أن تبلغ عائداته 31 مليار دولار في العام المقبل. وتعتزم الشركة إنتاج أربعة مليارات جرعة في العام المقبل.

ولدى الشركة المنتجة للأدوية أيضًا حبوب تجريبية مضادة للفيروسات تسمى: باكسلوفيد، أدت إلى خفض الحالات التي تستدعي العلاج بالمستشفيات والوفيات بنسبة 90 بالمئة بين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر وذلك في تجربة سريرية.

وقدرت ثلاثة تحليلات مبيعات منه تتراوح بين 15 و25 مليار دولار في العام المقبل طبقًا لبيانات نظام التقديرات آي.بي.إي.إس. من ريفنيتيف.

وقبل ظهور المتحور أوميكرون توقع كبير خبراء الأمراض المعدية الأميركيين أنتوني فاوتشي، نهاية الجائحة في الولايات المتحدة في 2022.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
10:37 AM

"فايزر" تتوقع استمرار "كورونا" لهذا الموعد

كشفت نتائج نسخة اللقاح لأطفال العامين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت شركة فايزر، أمس الجمعة: إن نسخة من لقاحها بجرعة أصغر للأطفال بين عامين وأربعة أعوام أحدثت استجابة مناعية أضعف من المتوقع، وهو ما يمكن أن يرجئ ترخيص استخدامها، متوقعة أن جائحة كوفيد-19 ستستمر حتى 2024.

وتوقعت الشركة أن تظل بعض المناطق تتعرض لإصابات بمستوى الجائحة خلال العام أو العامين المقبلين.

أوضح ميكائيل دولستن، كبير المسؤولين العلميين في فايزر، في بيان إلى المستثمرين؛ أن دولًا أخرى سيتوطن فيها المرض بأعداد منخفضة يمكن السيطرة عليها خلال نفس تلك الفترة الزمنية. وتنبأت الشركة بأن المرض سيتوطن على هذا النحو في العالم بحلول 2024.

وقال دولستن: "متى وكيف يحدث هذا بالضبط؟ الأمر سيعتمد على تطور المرض ومدى الفعالية التي سينشر بها المجتمع اللقاحات والأدوية والتوزيع المتكافئ إلى الأماكن التي بها معدلات تطعيم منخفضة"؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وطورت فايزر لقاحها لكوفيد-19 مع شركة بيونتك الألمانية وتتوقع حاليًا أن تبلغ عائداته 31 مليار دولار في العام المقبل. وتعتزم الشركة إنتاج أربعة مليارات جرعة في العام المقبل.

ولدى الشركة المنتجة للأدوية أيضًا حبوب تجريبية مضادة للفيروسات تسمى: باكسلوفيد، أدت إلى خفض الحالات التي تستدعي العلاج بالمستشفيات والوفيات بنسبة 90 بالمئة بين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر وذلك في تجربة سريرية.

وقدرت ثلاثة تحليلات مبيعات منه تتراوح بين 15 و25 مليار دولار في العام المقبل طبقًا لبيانات نظام التقديرات آي.بي.إي.إس. من ريفنيتيف.

وقبل ظهور المتحور أوميكرون توقع كبير خبراء الأمراض المعدية الأميركيين أنتوني فاوتشي، نهاية الجائحة في الولايات المتحدة في 2022.

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