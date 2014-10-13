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جوازات لاعبي "الأخضر" بلا ختم إسرائيلي .. هنا تفاصيل الطريق إلى "رام الله"

البعثة وصلت إلى مطار الملكة علياء بالأردن ولقاء المنتخب الفلسطيني الثلاثاء المقبل

تعبر بعثة المنتخب السعودي، اليوم الأحد، الحدود الأردنية باتجاه مدينة رام الله؛ للاستعداد للقاء المنتخب الفلسطيني، الثلاثاء المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ولن يطبع الختم الإسرائيلي على جوازات بعثة الأخضر، وسيتم وسمه بالفلسطيني؛ حيث تسيطر ثلاث جهات على المعابر الحدودية مع الأردن؛ وهي: دولة الأردن ويتم عادة فيها ختم جواز السفر بالختم الأردني، ومن ثم الانتقال إلى النقطة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية، وهي عبارة عن صالة انتظار واجهتها شركة أمنية، وفي المكاتب الداخلية ممثلو الجانب الإسرائيلي؛ حيث يتم الاكتفاء بالتفتيش فقط مع إرفاق ورقة منفصلة بجواز السفر مدوّن عليها تاريخ الدخول والمناطق المسموح بها دون طباعة أيّ ختم، ومن ثم يتم التوجّه إلى النقطة الفلسطينية في جسر الملك حسين، ويتم ختم جواز السفر بالختم الفلسطيني.

وكانت بعثة المنتخب السعودي برئاسة ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد وصلت أمس إلى مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة الأردنية عمّان.

وكان في استقبال البعثة نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن محمد العتيق؛ ويدشّن المنتخب السعودي تدريباته في فلسطين، مساء اليوم الأحدن على ملعب فيصل الحسيني الدولي.

يُذكر أن منتخب السعودية يتصدّر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام سنغافورة، مقابل 3 نقاط لكل من أوزبكستان وفلسطين ونقطتين لليمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جوازات لاعبي "الأخضر" بلا ختم إسرائيلي .. هنا تفاصيل الطريق إلى "رام الله"
سبق

تعبر بعثة المنتخب السعودي، اليوم الأحد، الحدود الأردنية باتجاه مدينة رام الله؛ للاستعداد للقاء المنتخب الفلسطيني، الثلاثاء المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ولن يطبع الختم الإسرائيلي على جوازات بعثة الأخضر، وسيتم وسمه بالفلسطيني؛ حيث تسيطر ثلاث جهات على المعابر الحدودية مع الأردن؛ وهي: دولة الأردن ويتم عادة فيها ختم جواز السفر بالختم الأردني، ومن ثم الانتقال إلى النقطة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية، وهي عبارة عن صالة انتظار واجهتها شركة أمنية، وفي المكاتب الداخلية ممثلو الجانب الإسرائيلي؛ حيث يتم الاكتفاء بالتفتيش فقط مع إرفاق ورقة منفصلة بجواز السفر مدوّن عليها تاريخ الدخول والمناطق المسموح بها دون طباعة أيّ ختم، ومن ثم يتم التوجّه إلى النقطة الفلسطينية في جسر الملك حسين، ويتم ختم جواز السفر بالختم الفلسطيني.

وكانت بعثة المنتخب السعودي برئاسة ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد وصلت أمس إلى مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة الأردنية عمّان.

وكان في استقبال البعثة نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن محمد العتيق؛ ويدشّن المنتخب السعودي تدريباته في فلسطين، مساء اليوم الأحدن على ملعب فيصل الحسيني الدولي.

يُذكر أن منتخب السعودية يتصدّر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام سنغافورة، مقابل 3 نقاط لكل من أوزبكستان وفلسطين ونقطتين لليمن.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
10:34 AM

جوازات لاعبي "الأخضر" بلا ختم إسرائيلي .. هنا تفاصيل الطريق إلى "رام الله"

البعثة وصلت إلى مطار الملكة علياء بالأردن ولقاء المنتخب الفلسطيني الثلاثاء المقبل

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قاسم الخبراني - الرياض
7
9,209

تعبر بعثة المنتخب السعودي، اليوم الأحد، الحدود الأردنية باتجاه مدينة رام الله؛ للاستعداد للقاء المنتخب الفلسطيني، الثلاثاء المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ولن يطبع الختم الإسرائيلي على جوازات بعثة الأخضر، وسيتم وسمه بالفلسطيني؛ حيث تسيطر ثلاث جهات على المعابر الحدودية مع الأردن؛ وهي: دولة الأردن ويتم عادة فيها ختم جواز السفر بالختم الأردني، ومن ثم الانتقال إلى النقطة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية، وهي عبارة عن صالة انتظار واجهتها شركة أمنية، وفي المكاتب الداخلية ممثلو الجانب الإسرائيلي؛ حيث يتم الاكتفاء بالتفتيش فقط مع إرفاق ورقة منفصلة بجواز السفر مدوّن عليها تاريخ الدخول والمناطق المسموح بها دون طباعة أيّ ختم، ومن ثم يتم التوجّه إلى النقطة الفلسطينية في جسر الملك حسين، ويتم ختم جواز السفر بالختم الفلسطيني.

وكانت بعثة المنتخب السعودي برئاسة ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد وصلت أمس إلى مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة الأردنية عمّان.

وكان في استقبال البعثة نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن محمد العتيق؛ ويدشّن المنتخب السعودي تدريباته في فلسطين، مساء اليوم الأحدن على ملعب فيصل الحسيني الدولي.

يُذكر أن منتخب السعودية يتصدّر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام سنغافورة، مقابل 3 نقاط لكل من أوزبكستان وفلسطين ونقطتين لليمن.

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