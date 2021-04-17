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استئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني في فيينا اليوم

تصاعد التوتر نتيجة رفع طهران مستوى تخصيب اليورانيوم

تتواصل المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني، اليوم (السبت)، في فيينا بجلوس كلّ المشاركين إلى الطاولة نفسها، إثر تصاعد التوتر نتيجة رفع طهران مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة.

أوضح الاتحاد الأوروبي في بيان أوردته "فرانس 24"، أن اللجنة التي يرأسها الاتحاد الأوروبي تستأنف أعمالها الساعة 13,00 بتوقيت وسط أوروبا (11,00 بالتوقيت العالمي) على المستوى السياسي غداة نقاشات ثنائية بين الخبراء.

وأضاف أنه سيشارك فيها ممثلون عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران.

من ناحيته، أشار السفير الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف، عبر "تويتر" إلى تقدم بطيء لكنه مستمر.

ويهدف الحوار إلى تحديد عقوبات يجب على واشنطن إلغاؤها، وتدابير يجب على طهران اتخاذها للعودة إلى الالتزام بالاتفاق.

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استئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني في فيينا اليوم
سبق

تتواصل المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني، اليوم (السبت)، في فيينا بجلوس كلّ المشاركين إلى الطاولة نفسها، إثر تصاعد التوتر نتيجة رفع طهران مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة.

أوضح الاتحاد الأوروبي في بيان أوردته "فرانس 24"، أن اللجنة التي يرأسها الاتحاد الأوروبي تستأنف أعمالها الساعة 13,00 بتوقيت وسط أوروبا (11,00 بالتوقيت العالمي) على المستوى السياسي غداة نقاشات ثنائية بين الخبراء.

وأضاف أنه سيشارك فيها ممثلون عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران.

من ناحيته، أشار السفير الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف، عبر "تويتر" إلى تقدم بطيء لكنه مستمر.

ويهدف الحوار إلى تحديد عقوبات يجب على واشنطن إلغاؤها، وتدابير يجب على طهران اتخاذها للعودة إلى الالتزام بالاتفاق.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
03:28 PM

استئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني في فيينا اليوم

تصاعد التوتر نتيجة رفع طهران مستوى تخصيب اليورانيوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تتواصل المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني، اليوم (السبت)، في فيينا بجلوس كلّ المشاركين إلى الطاولة نفسها، إثر تصاعد التوتر نتيجة رفع طهران مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة.

أوضح الاتحاد الأوروبي في بيان أوردته "فرانس 24"، أن اللجنة التي يرأسها الاتحاد الأوروبي تستأنف أعمالها الساعة 13,00 بتوقيت وسط أوروبا (11,00 بالتوقيت العالمي) على المستوى السياسي غداة نقاشات ثنائية بين الخبراء.

وأضاف أنه سيشارك فيها ممثلون عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران.

من ناحيته، أشار السفير الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف، عبر "تويتر" إلى تقدم بطيء لكنه مستمر.

ويهدف الحوار إلى تحديد عقوبات يجب على واشنطن إلغاؤها، وتدابير يجب على طهران اتخاذها للعودة إلى الالتزام بالاتفاق.

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