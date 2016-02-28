حالة تستمر حتى 8 مساءً.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على تبوك
الوطني للأرصاد: تصحب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة تبوك -بمشيئة الله-، أمطار رعدية وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة تبوك، ومحافظتَي البدع وتيماء.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 1 ظهراً، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
حالة تستمر حتى 8 مساءً.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على تبوك
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-02-28
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة تبوك -بمشيئة الله-، أمطار رعدية وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة تبوك، ومحافظتَي البدع وتيماء.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 1 ظهراً، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
11:30 AM
حالة تستمر حتى 8 مساءً.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على تبوك
الوطني للأرصاد: تصحب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة تبوك -بمشيئة الله-، أمطار رعدية وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة تبوك، ومحافظتَي البدع وتيماء.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 1 ظهراً، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.