أهم 5 شروط للسفر الداخلي بالمملكة والإخلال بها يمنعك من السفر

أقرتها هيئة الطيران المدني

أقرت هيئة الطيران المدني إجراءات تهدف للوقاية من انتشار فيروس كورونا وحماية المسافرين، وهناك شروط لن يسمح لمن يخل بها السفر من المطارات وهي:

1- عدم الحضور قبل موعد الإقلاع بساعتين على الأقل .

2- عدم ارتداء الكمامة القماشية أو غيرها .

3- حمل أكثر من حقيبة تزن 7 كجم في الطائرة.

4- عدم الالتزام بالإجراءات التى أقرتها هيئة الطيران المدني من التباعد الاجتماعي والإخلال بالإجراءات الصحية

5- رفض المسافر قياس الحرارة قبل الصعود للطائرة