النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أهم 5 شروط للسفر الداخلي بالمملكة والإخلال بها يمنعك من السفر

أقرتها هيئة الطيران المدني

أقرت هيئة الطيران المدني إجراءات تهدف للوقاية من انتشار فيروس كورونا وحماية المسافرين، وهناك شروط لن يسمح لمن يخل بها السفر من المطارات وهي:

1- عدم الحضور قبل موعد الإقلاع بساعتين على الأقل .

2- عدم ارتداء الكمامة القماشية أو غيرها .

3- حمل أكثر من حقيبة تزن 7 كجم في الطائرة.

4- عدم الالتزام بالإجراءات التى أقرتها هيئة الطيران المدني من التباعد الاجتماعي والإخلال بالإجراءات الصحية

5- رفض المسافر قياس الحرارة قبل الصعود للطائرة

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

اعلان
أهم 5 شروط للسفر الداخلي بالمملكة والإخلال بها يمنعك من السفر
سبق

أقرت هيئة الطيران المدني إجراءات تهدف للوقاية من انتشار فيروس كورونا وحماية المسافرين، وهناك شروط لن يسمح لمن يخل بها السفر من المطارات وهي:

1- عدم الحضور قبل موعد الإقلاع بساعتين على الأقل .

2- عدم ارتداء الكمامة القماشية أو غيرها .

3- حمل أكثر من حقيبة تزن 7 كجم في الطائرة.

4- عدم الالتزام بالإجراءات التى أقرتها هيئة الطيران المدني من التباعد الاجتماعي والإخلال بالإجراءات الصحية

5- رفض المسافر قياس الحرارة قبل الصعود للطائرة

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
06:04 PM

أهم 5 شروط للسفر الداخلي بالمملكة والإخلال بها يمنعك من السفر

أقرتها هيئة الطيران المدني

A A A
خالد خليل - الرياض
1
20,329

أقرت هيئة الطيران المدني إجراءات تهدف للوقاية من انتشار فيروس كورونا وحماية المسافرين، وهناك شروط لن يسمح لمن يخل بها السفر من المطارات وهي:

1- عدم الحضور قبل موعد الإقلاع بساعتين على الأقل .

2- عدم ارتداء الكمامة القماشية أو غيرها .

3- حمل أكثر من حقيبة تزن 7 كجم في الطائرة.

4- عدم الالتزام بالإجراءات التى أقرتها هيئة الطيران المدني من التباعد الاجتماعي والإخلال بالإجراءات الصحية

5- رفض المسافر قياس الحرارة قبل الصعود للطائرة

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,592
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,879
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,900
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,672

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة