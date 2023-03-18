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"التجارة" بعد 223 جولة تفتيشية على منافذ البيع في القطيف: المخزون كافٍ

أظهرت استقرار الأسعار واستمرارية سلال الإمداد للأسواق ومنافذ البيع بالمحافظة

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، أمس، 223 جولة ميدانية بمحافظة القطيف للتحقق من وفرة المنتجات والسلع التموينية والمواد الاستهلاكية شملت المستودعات ومنافذ البيع والمخابز ومحال بيع الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك ومحطات بيع الوقود.

وأظهرت نتائج الجولات توفر مخزون كافٍ من السلع والمنتجات واستقرار الأسعار واستمرارية سلال الإمداد للأسواق ومنافذ البيع في أنحاء المحافظة.

وشملت الجولات القطيف، وسيهات، وعنك، وصفوى، والقرى والضواحي التابعة لها: القديح، والعوامية، والبحاري، وأم الساهك، وأم الحمام، وأبو معن، والأوجام، والجش، والخويلدية، والجارودية، وحلة محيش، والتوبي، والملاحة، والنابية، إضافة إلى جزيرة تاروت والقرى التابعة لها: دارين، وسنابس، والربيعة، والدخل المحدود، وفريق الأطرش، والديرة، والزور.

يأتي ذلك في إطار جهود الفِرَق الرقابية لـ"التجارة" بالقيام بمهامها واختصاصاتها في الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع بجميع مناطق المملكة؛ لمراقبة الحالة التموينية وضبط حالات الغش والتلاعب والتضليل وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للأنظمة التجارية.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة محافظة القطيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" بعد 223 جولة تفتيشية على منافذ البيع في القطيف: المخزون كافٍ
سبق

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، أمس، 223 جولة ميدانية بمحافظة القطيف للتحقق من وفرة المنتجات والسلع التموينية والمواد الاستهلاكية شملت المستودعات ومنافذ البيع والمخابز ومحال بيع الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك ومحطات بيع الوقود.

وأظهرت نتائج الجولات توفر مخزون كافٍ من السلع والمنتجات واستقرار الأسعار واستمرارية سلال الإمداد للأسواق ومنافذ البيع في أنحاء المحافظة.

وشملت الجولات القطيف، وسيهات، وعنك، وصفوى، والقرى والضواحي التابعة لها: القديح، والعوامية، والبحاري، وأم الساهك، وأم الحمام، وأبو معن، والأوجام، والجش، والخويلدية، والجارودية، وحلة محيش، والتوبي، والملاحة، والنابية، إضافة إلى جزيرة تاروت والقرى التابعة لها: دارين، وسنابس، والربيعة، والدخل المحدود، وفريق الأطرش، والديرة، والزور.

يأتي ذلك في إطار جهود الفِرَق الرقابية لـ"التجارة" بالقيام بمهامها واختصاصاتها في الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع بجميع مناطق المملكة؛ لمراقبة الحالة التموينية وضبط حالات الغش والتلاعب والتضليل وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للأنظمة التجارية.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
03:59 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
06:56 PM

"التجارة" بعد 223 جولة تفتيشية على منافذ البيع في القطيف: المخزون كافٍ

أظهرت استقرار الأسعار واستمرارية سلال الإمداد للأسواق ومنافذ البيع بالمحافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القطيف
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نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، أمس، 223 جولة ميدانية بمحافظة القطيف للتحقق من وفرة المنتجات والسلع التموينية والمواد الاستهلاكية شملت المستودعات ومنافذ البيع والمخابز ومحال بيع الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك ومحطات بيع الوقود.

وأظهرت نتائج الجولات توفر مخزون كافٍ من السلع والمنتجات واستقرار الأسعار واستمرارية سلال الإمداد للأسواق ومنافذ البيع في أنحاء المحافظة.

وشملت الجولات القطيف، وسيهات، وعنك، وصفوى، والقرى والضواحي التابعة لها: القديح، والعوامية، والبحاري، وأم الساهك، وأم الحمام، وأبو معن، والأوجام، والجش، والخويلدية، والجارودية، وحلة محيش، والتوبي، والملاحة، والنابية، إضافة إلى جزيرة تاروت والقرى التابعة لها: دارين، وسنابس، والربيعة، والدخل المحدود، وفريق الأطرش، والديرة، والزور.

يأتي ذلك في إطار جهود الفِرَق الرقابية لـ"التجارة" بالقيام بمهامها واختصاصاتها في الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع بجميع مناطق المملكة؛ لمراقبة الحالة التموينية وضبط حالات الغش والتلاعب والتضليل وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً للأنظمة التجارية.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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