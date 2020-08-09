النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حلمها "تموينات" يديرها طاقم نسائي.. "نوف" وقصة أول بقالة سعودية بسكاكا

تقضي داخلها 10 ساعات عمل يومياً متفائلة بنجاح مشروعها رغم الصعوبات

في مهنة قلّ ما ترى فيها النساء، كسرت بائعة بقالة شابة حاجز الخجل، إذ تقضي في بقالتها أكثر من 10 ساعات عمل في اليوم بهمة ونشاط وتفاؤل بنجاح مشروعها رغم الصعوبات والتحديات التي واجهتها في بداية إطلاقه.

فِي التفاصيل، اتجهت الشابة نوف النحاس؛ إلى سوق العمل الحر ومن دكانها الصغير بدأت مشروعها في بيع المواد الغذائية لتكون أول سعودية تعمل في هذا القطاع في مدينة سكاكا.

وتبدأ الشابة "النحاس" عملها بترتيب أرفف بقالتها وملء الثلاجات من العصائر والمواد المبردة لتنتظر بعد ذلك زبائنها الذين تحظى بثقتهم واحترامهم.

وعن بداية مشروعها ودخولها هذا المجال الجديد، قالت "النحاس" لـبرنامج "mbc في أسبوع" مع منصور المزهم: "بدأت فكرت المشروع خلال فترة منع التجوّل بسبب أزمة كورونا وبعد افتتاحه كنا نقوم بتوصيل الطلبات للمنازل بالتصاريح الممنوحة لنا وقتها".

وأضافت: "كنا خلال فترة منع التجوّل نقوم بتوصيل جميع الطلبات للمنازل بحيث يحصل الزبائن على احتياجاتهم كافة، ووجدنا بعدها ترحيباً وتشجيعاً ودعماً من أهل الحارة".

وتابعت: "خلال فترة المشروع وافتتاحه ادخرت مبلغاً من المال من راتبي الخاص لتأسيس مشروع آخر يدر دخلاً عليّ".

ولفتت "النحاس"؛ إلى أنها مع بداية افتتاحها للمشروع واجهت مشاعر وعلامات استغراب كثيرة من بعض الأهالي؛ كيف أن فتيات يعملن كبائعات في محل تموينات؟".

واستدركت: "لكن بعد مرور 15 يوماً تقريباً من عملي في البقالة وجدت دعماً وترحيباً بالفكرة والكثير منهم شجعني على الاستمرار في المشروع وأطمح -بإذن الله- خلال السنوات المقبلة لافتتاح مزيد من التموينات التي يديرها ويعمل بها طاقم نسائي".

وعن الصعوبات التي واجهتها في المشروع تضيف بائعة البقالة "النحاس": "كون المجال جديداً نعاني نقصاً في المناديب لكون المقر جديداً وغير معروف لكننا نطمح للتوسع وافتتاح المزيد".

تموينات طاقم نسائي سكاكا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حلمها "تموينات" يديرها طاقم نسائي.. "نوف" وقصة أول بقالة سعودية بسكاكا
سبق

في مهنة قلّ ما ترى فيها النساء، كسرت بائعة بقالة شابة حاجز الخجل، إذ تقضي في بقالتها أكثر من 10 ساعات عمل في اليوم بهمة ونشاط وتفاؤل بنجاح مشروعها رغم الصعوبات والتحديات التي واجهتها في بداية إطلاقه.

فِي التفاصيل، اتجهت الشابة نوف النحاس؛ إلى سوق العمل الحر ومن دكانها الصغير بدأت مشروعها في بيع المواد الغذائية لتكون أول سعودية تعمل في هذا القطاع في مدينة سكاكا.

وتبدأ الشابة "النحاس" عملها بترتيب أرفف بقالتها وملء الثلاجات من العصائر والمواد المبردة لتنتظر بعد ذلك زبائنها الذين تحظى بثقتهم واحترامهم.

وعن بداية مشروعها ودخولها هذا المجال الجديد، قالت "النحاس" لـبرنامج "mbc في أسبوع" مع منصور المزهم: "بدأت فكرت المشروع خلال فترة منع التجوّل بسبب أزمة كورونا وبعد افتتاحه كنا نقوم بتوصيل الطلبات للمنازل بالتصاريح الممنوحة لنا وقتها".

وأضافت: "كنا خلال فترة منع التجوّل نقوم بتوصيل جميع الطلبات للمنازل بحيث يحصل الزبائن على احتياجاتهم كافة، ووجدنا بعدها ترحيباً وتشجيعاً ودعماً من أهل الحارة".

وتابعت: "خلال فترة المشروع وافتتاحه ادخرت مبلغاً من المال من راتبي الخاص لتأسيس مشروع آخر يدر دخلاً عليّ".

ولفتت "النحاس"؛ إلى أنها مع بداية افتتاحها للمشروع واجهت مشاعر وعلامات استغراب كثيرة من بعض الأهالي؛ كيف أن فتيات يعملن كبائعات في محل تموينات؟".

واستدركت: "لكن بعد مرور 15 يوماً تقريباً من عملي في البقالة وجدت دعماً وترحيباً بالفكرة والكثير منهم شجعني على الاستمرار في المشروع وأطمح -بإذن الله- خلال السنوات المقبلة لافتتاح مزيد من التموينات التي يديرها ويعمل بها طاقم نسائي".

وعن الصعوبات التي واجهتها في المشروع تضيف بائعة البقالة "النحاس": "كون المجال جديداً نعاني نقصاً في المناديب لكون المقر جديداً وغير معروف لكننا نطمح للتوسع وافتتاح المزيد".

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
11:35 AM

حلمها "تموينات" يديرها طاقم نسائي.. "نوف" وقصة أول بقالة سعودية بسكاكا

تقضي داخلها 10 ساعات عمل يومياً متفائلة بنجاح مشروعها رغم الصعوبات

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
2,814

في مهنة قلّ ما ترى فيها النساء، كسرت بائعة بقالة شابة حاجز الخجل، إذ تقضي في بقالتها أكثر من 10 ساعات عمل في اليوم بهمة ونشاط وتفاؤل بنجاح مشروعها رغم الصعوبات والتحديات التي واجهتها في بداية إطلاقه.

فِي التفاصيل، اتجهت الشابة نوف النحاس؛ إلى سوق العمل الحر ومن دكانها الصغير بدأت مشروعها في بيع المواد الغذائية لتكون أول سعودية تعمل في هذا القطاع في مدينة سكاكا.

وتبدأ الشابة "النحاس" عملها بترتيب أرفف بقالتها وملء الثلاجات من العصائر والمواد المبردة لتنتظر بعد ذلك زبائنها الذين تحظى بثقتهم واحترامهم.

وعن بداية مشروعها ودخولها هذا المجال الجديد، قالت "النحاس" لـبرنامج "mbc في أسبوع" مع منصور المزهم: "بدأت فكرت المشروع خلال فترة منع التجوّل بسبب أزمة كورونا وبعد افتتاحه كنا نقوم بتوصيل الطلبات للمنازل بالتصاريح الممنوحة لنا وقتها".

وأضافت: "كنا خلال فترة منع التجوّل نقوم بتوصيل جميع الطلبات للمنازل بحيث يحصل الزبائن على احتياجاتهم كافة، ووجدنا بعدها ترحيباً وتشجيعاً ودعماً من أهل الحارة".

وتابعت: "خلال فترة المشروع وافتتاحه ادخرت مبلغاً من المال من راتبي الخاص لتأسيس مشروع آخر يدر دخلاً عليّ".

ولفتت "النحاس"؛ إلى أنها مع بداية افتتاحها للمشروع واجهت مشاعر وعلامات استغراب كثيرة من بعض الأهالي؛ كيف أن فتيات يعملن كبائعات في محل تموينات؟".

واستدركت: "لكن بعد مرور 15 يوماً تقريباً من عملي في البقالة وجدت دعماً وترحيباً بالفكرة والكثير منهم شجعني على الاستمرار في المشروع وأطمح -بإذن الله- خلال السنوات المقبلة لافتتاح مزيد من التموينات التي يديرها ويعمل بها طاقم نسائي".

وعن الصعوبات التي واجهتها في المشروع تضيف بائعة البقالة "النحاس": "كون المجال جديداً نعاني نقصاً في المناديب لكون المقر جديداً وغير معروف لكننا نطمح للتوسع وافتتاح المزيد".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,765
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,202
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,020
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,498

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة