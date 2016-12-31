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جدة.. استعداد مكثف لتهيئة المرافق السياحية لاستقبال إجازة منتصف العام

جهود لـ"الأمانة" في الحدائق والساحات العامة والواجهات البحرية والشواطئ

رفعت أمانة محافظة جدة من استعداداتها لاستقبال إجازة منتصف العام عبر تهيئة المرافق السياحية بالمدينة كالحدائق، والساحات العامة والواجهات البحرية، والشواطئ ومسارات رياضة المشي لاستقبال السكان والزائرين.

وأوضحت الأمانة أن الإدارات المعنية كثّفت من جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالًا من السكان وزائري المحافظة، للاستمتاع بأوقاتهم، كالحدائق والأماكن العامة وعلى امتداد كورنيش جدة؛ حيث يشمل ذلك الواجهة البحرية ومنتزه ذهبان البحري شمالًا، وشاطئ السيف على الكورنيش الجنوبي، بجانب مواقع مسارات رياضة المشي الموزعة في أنحاء المدينة والتي باتت متنفسًا تستقطب جميع فئات المجتمع.

وأشارت أمانة جدة إلى رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها؛ نظرًا لكثافة مرتاديها من المتنزهين والزوار والسائحين خلال هذه الإجازة.

أمانة محافظة جدة

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جدة.. استعداد مكثف لتهيئة المرافق السياحية لاستقبال إجازة منتصف العام
سبق

رفعت أمانة محافظة جدة من استعداداتها لاستقبال إجازة منتصف العام عبر تهيئة المرافق السياحية بالمدينة كالحدائق، والساحات العامة والواجهات البحرية، والشواطئ ومسارات رياضة المشي لاستقبال السكان والزائرين.

وأوضحت الأمانة أن الإدارات المعنية كثّفت من جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالًا من السكان وزائري المحافظة، للاستمتاع بأوقاتهم، كالحدائق والأماكن العامة وعلى امتداد كورنيش جدة؛ حيث يشمل ذلك الواجهة البحرية ومنتزه ذهبان البحري شمالًا، وشاطئ السيف على الكورنيش الجنوبي، بجانب مواقع مسارات رياضة المشي الموزعة في أنحاء المدينة والتي باتت متنفسًا تستقطب جميع فئات المجتمع.

وأشارت أمانة جدة إلى رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها؛ نظرًا لكثافة مرتاديها من المتنزهين والزوار والسائحين خلال هذه الإجازة.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
01:41 PM

جدة.. استعداد مكثف لتهيئة المرافق السياحية لاستقبال إجازة منتصف العام

جهود لـ"الأمانة" في الحدائق والساحات العامة والواجهات البحرية والشواطئ

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عبدالله الراجحي - جدة
6
975

رفعت أمانة محافظة جدة من استعداداتها لاستقبال إجازة منتصف العام عبر تهيئة المرافق السياحية بالمدينة كالحدائق، والساحات العامة والواجهات البحرية، والشواطئ ومسارات رياضة المشي لاستقبال السكان والزائرين.

وأوضحت الأمانة أن الإدارات المعنية كثّفت من جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالًا من السكان وزائري المحافظة، للاستمتاع بأوقاتهم، كالحدائق والأماكن العامة وعلى امتداد كورنيش جدة؛ حيث يشمل ذلك الواجهة البحرية ومنتزه ذهبان البحري شمالًا، وشاطئ السيف على الكورنيش الجنوبي، بجانب مواقع مسارات رياضة المشي الموزعة في أنحاء المدينة والتي باتت متنفسًا تستقطب جميع فئات المجتمع.

وأشارت أمانة جدة إلى رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها؛ نظرًا لكثافة مرتاديها من المتنزهين والزوار والسائحين خلال هذه الإجازة.

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