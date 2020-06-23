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وزير الصحة: الحج هذا العام لمن هم أقل من 65 عامًا

إخضاع الحجاج للحجر المنزلي بعد أدائهم المناسك

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن الحجاج سيخضعون للحجر بعد مناسك الحج؛

مبينًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموسم حج 1441هـ، أن الحج سيكون لمن هم أقل 65 سنة وليس لديهم أمراض مزمنة.

وأضاف قرار محدودية أعداد #حج هذا العام أمر لا بد منه.

وأضاف: وضعنا الخطط التنفيذية لتسيير حج هذا العام؛ مؤكدًا أن الحجاج سيخضعون للفحص قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة.

وتابع: لدينا خبرات متراكمة لحماية الحجاج من الأوبئة والأمراض.

وأشار إلى أن العاملين في #الحج سيخضعون للفحص قبل بدء المناسك.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد فريضة الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة: الحج هذا العام لمن هم أقل من 65 عامًا
سبق

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن الحجاج سيخضعون للحجر بعد مناسك الحج؛

مبينًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموسم حج 1441هـ، أن الحج سيكون لمن هم أقل 65 سنة وليس لديهم أمراض مزمنة.

وأضاف قرار محدودية أعداد #حج هذا العام أمر لا بد منه.

وأضاف: وضعنا الخطط التنفيذية لتسيير حج هذا العام؛ مؤكدًا أن الحجاج سيخضعون للفحص قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة.

وتابع: لدينا خبرات متراكمة لحماية الحجاج من الأوبئة والأمراض.

وأشار إلى أن العاملين في #الحج سيخضعون للفحص قبل بدء المناسك.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
11:47 AM
اخر تعديل
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
02:47 PM

وزير الصحة: الحج هذا العام لمن هم أقل من 65 عامًا

إخضاع الحجاج للحجر المنزلي بعد أدائهم المناسك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
50,454

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن الحجاج سيخضعون للحجر بعد مناسك الحج؛

مبينًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموسم حج 1441هـ، أن الحج سيكون لمن هم أقل 65 سنة وليس لديهم أمراض مزمنة.

وأضاف قرار محدودية أعداد #حج هذا العام أمر لا بد منه.

وأضاف: وضعنا الخطط التنفيذية لتسيير حج هذا العام؛ مؤكدًا أن الحجاج سيخضعون للفحص قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة.

وتابع: لدينا خبرات متراكمة لحماية الحجاج من الأوبئة والأمراض.

وأشار إلى أن العاملين في #الحج سيخضعون للفحص قبل بدء المناسك.

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