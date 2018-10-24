خذوا الحذر أثناء القيادة.. تنبيه لمستخدمي الطرق في عسير وجازان

أصدرته "أمن الطرق" وفق المتوقع من ضباب متمنية السلامة للجميع

نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة جازان في كلٍ من "الدرب - جازان - فرسان"، إلى أن المنطقة قد تشهدُ حالة ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، آملة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.

كما أصدرت، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة عسير "البرك"، مشيرة إلى أن المنطقة قد تشهدُ حالة ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.