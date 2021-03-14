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شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات

في 9 أيام وعبر 1196 جولة نفّذتها الفرق الرقابية التابعة لفرع "التجارة"

نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير، خلال الفترة من 4 إلى 13 مارس، 1196 جولة ميدانية على المنشآت التجارية شملت المراكز التجارية الكبيرة ومراكز صيانة السيارات؛ لمتابعة التزام تلك المنشآت بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتمّت مخالفة المنشآت غير الملتزمة بتلك الاجراءات.

وتواصل الفرق الرقابية الميدانية بفرع الوزارة أعمالها على مدار الساعة للتأكّد من تطبيق المنشآت التجارية ومنافذ البيع للبروتوكولات الوقائية، ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وعدم وجود ممارسات مخالفة، وتفعيل تطبيق "توكلنا" على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات الكبيرة، إضافة إلى تأمين المعقمات، وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء.

وتهيب الوزارة بالتعاون معها بالإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز البلاغات على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.

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شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات
سبق

نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير، خلال الفترة من 4 إلى 13 مارس، 1196 جولة ميدانية على المنشآت التجارية شملت المراكز التجارية الكبيرة ومراكز صيانة السيارات؛ لمتابعة التزام تلك المنشآت بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتمّت مخالفة المنشآت غير الملتزمة بتلك الاجراءات.

وتواصل الفرق الرقابية الميدانية بفرع الوزارة أعمالها على مدار الساعة للتأكّد من تطبيق المنشآت التجارية ومنافذ البيع للبروتوكولات الوقائية، ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وعدم وجود ممارسات مخالفة، وتفعيل تطبيق "توكلنا" على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات الكبيرة، إضافة إلى تأمين المعقمات، وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء.

وتهيب الوزارة بالتعاون معها بالإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز البلاغات على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
10:00 AM

شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات

في 9 أيام وعبر 1196 جولة نفّذتها الفرق الرقابية التابعة لفرع "التجارة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير، خلال الفترة من 4 إلى 13 مارس، 1196 جولة ميدانية على المنشآت التجارية شملت المراكز التجارية الكبيرة ومراكز صيانة السيارات؛ لمتابعة التزام تلك المنشآت بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتمّت مخالفة المنشآت غير الملتزمة بتلك الاجراءات.

وتواصل الفرق الرقابية الميدانية بفرع الوزارة أعمالها على مدار الساعة للتأكّد من تطبيق المنشآت التجارية ومنافذ البيع للبروتوكولات الوقائية، ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وعدم وجود ممارسات مخالفة، وتفعيل تطبيق "توكلنا" على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات الكبيرة، إضافة إلى تأمين المعقمات، وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء.

وتهيب الوزارة بالتعاون معها بالإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز البلاغات على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.

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