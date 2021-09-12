يوم ماطر في عسير.. و"الأرصاد": تؤدي إلى تساقط البَرَد وجريان السيول

مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، على محافظات: المجاردة والنماص وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٨ مساءً.