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إعطاء 239 مليون جرعة من لقاح كورونا عالميًا.. بهذه المعدل نصل لـ75% بعد 6 سنوات

فيما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس على مستوى العالم 114 مليون حالة

أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز"، الأمريكية، ووكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم؛ عن إعطاء ما مجموعه 239 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد- 19 على مستوى العالم، حتى الآن.

وفي جميع أنحاء العالم، يُقدر أحدث معدل للتطعيم بنحو 4,89 مليون جرعة في اليوم، وفقًا للبيانات.

وبهذا المعدل؛ فإن إعطاء جرعتين من اللقاح لـ 75% من سكان العالم من المتوقع أن يستغرق 6,32 سنوات.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 114 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2,53 مليون.

لقاح كورونا

الرئيسية/ أخبار العالم

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إعطاء 239 مليون جرعة من لقاح كورونا عالميًا.. بهذه المعدل نصل لـ75% بعد 6 سنوات
سبق

أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز"، الأمريكية، ووكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم؛ عن إعطاء ما مجموعه 239 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد- 19 على مستوى العالم، حتى الآن.

وفي جميع أنحاء العالم، يُقدر أحدث معدل للتطعيم بنحو 4,89 مليون جرعة في اليوم، وفقًا للبيانات.

وبهذا المعدل؛ فإن إعطاء جرعتين من اللقاح لـ 75% من سكان العالم من المتوقع أن يستغرق 6,32 سنوات.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 114 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2,53 مليون.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
04:24 PM
اخر تعديل
01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
06:58 PM

إعطاء 239 مليون جرعة من لقاح كورونا عالميًا.. بهذه المعدل نصل لـ75% بعد 6 سنوات

فيما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس على مستوى العالم 114 مليون حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز"، الأمريكية، ووكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم؛ عن إعطاء ما مجموعه 239 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد- 19 على مستوى العالم، حتى الآن.

وفي جميع أنحاء العالم، يُقدر أحدث معدل للتطعيم بنحو 4,89 مليون جرعة في اليوم، وفقًا للبيانات.

وبهذا المعدل؛ فإن إعطاء جرعتين من اللقاح لـ 75% من سكان العالم من المتوقع أن يستغرق 6,32 سنوات.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 114 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2,53 مليون.

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