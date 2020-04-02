"سابك" تعزز الجهود الوطنية للتغلب على فيروس كورونا المستجد بــ150 مليون ريال

"الجربوع": نحرص على الالتزام بأقصى درجات المسؤولية تجاه المجتمع

في إطار الجهود التي تقودها مختلف القطاعات الوطنية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، لهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)؛ قدمت "سابك" مجموعة من الإسهامات بلغت قيمتها مع نهاية شهر مارس 2020م، قرابة 150 مليون ريال.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة سابك الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع، حرص الشركة على ضرورة العمل مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، لتجاوز هذه الأزمة، والالتزام بأقصى درجات المسؤولية تجاه المجتمع، ومساعدته على تطبيق التعليمات الاحترازية واتباع أفضل السبل لحماية صحته واستقراره.

وأضاف: "إن سابك تمتلك سجلاً حافلاً بالنجاح في التغلب على التحديات، وعلينا جميعًا أن نكون على قدر التحدي بإثبات مدى التزامنا بواجبنا الوطني في وقت جسّدت فيه قيادتنا الحكيمة موقفاً مشرفاً بالحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من تأثرهم بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19، فضلاً عن دور المملكة عبر ترؤسها لمجموعة العشرين، وقيادتها لجهود العالم وهو يخوض مهمة كبرى لاستعادة عافيته في مواجهة هذه الجائحة".

يأتي هذا الإسهام في إطار التزام الشركة بأداء واجبها الوطني بالتكامل مع كافة القطاعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وإيماناً بأهمية تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الصحة العامة وصون حياة الإنسان كأولوية قصوى.