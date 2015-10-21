النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

13 قتيلاً و3 جرحى في تفجير مزدوج استهدف حافلة عسكرية في دمشق

وحدات الهندسة قامت بتفكيك عبوة ناسفة ثالثة كانت مزروعة في المكان

سقط عددٌ من القتلى والجرحى في تفجير استهدف حافلة في العاصمة السورية دمشق، صباح اليوم الأربعاء، فيما تمّ تفكيك عبوة ناسفة ثالثة في المكان نفسه.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأربعاء، إن تفجيراً مزدوجاً استهدف حافلة عند جسر الرئيس في دمشق تسبّب في سقوط قتلى وجرحى.

ونقلت "سانا"، عن مراسلها، إشارته إلى حدوث "تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين في أثناء مرور حافلة مبيت عسكرية عند جسر الرئيس بدمشق".

وأفادت وكالة رويترز، نقلاً عن الإعلام السوري الرسمي، بسقوط 13 قتيلاً و3 جرحى في تفجير الحافلة العسكرية.

وقال مراسل الوكالة، إن وحدات الهندسة قامت بتفكيك عبوة ناسفة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الذي استهدف حافلة المبيت.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى عن التفجير المزدوج، كما أنها لم تتطرق إلى تفاصيل الضحايا؛ أي أعداد القتلى والجرحى، غير أنها نشرت صوراً وفيديو للحافلة المستهدفة بعد إطفاء الحريق الذي شبّ فيها إثر التفجير.

وتشهد مناطق في سوريا بين الحين والآخر عمليات تفجير، تسبّبت في وقوع ضحايا.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
13 قتيلاً و3 جرحى في تفجير مزدوج استهدف حافلة عسكرية في دمشق
سبق

سقط عددٌ من القتلى والجرحى في تفجير استهدف حافلة في العاصمة السورية دمشق، صباح اليوم الأربعاء، فيما تمّ تفكيك عبوة ناسفة ثالثة في المكان نفسه.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأربعاء، إن تفجيراً مزدوجاً استهدف حافلة عند جسر الرئيس في دمشق تسبّب في سقوط قتلى وجرحى.

ونقلت "سانا"، عن مراسلها، إشارته إلى حدوث "تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين في أثناء مرور حافلة مبيت عسكرية عند جسر الرئيس بدمشق".

وأفادت وكالة رويترز، نقلاً عن الإعلام السوري الرسمي، بسقوط 13 قتيلاً و3 جرحى في تفجير الحافلة العسكرية.

وقال مراسل الوكالة، إن وحدات الهندسة قامت بتفكيك عبوة ناسفة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الذي استهدف حافلة المبيت.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى عن التفجير المزدوج، كما أنها لم تتطرق إلى تفاصيل الضحايا؛ أي أعداد القتلى والجرحى، غير أنها نشرت صوراً وفيديو للحافلة المستهدفة بعد إطفاء الحريق الذي شبّ فيها إثر التفجير.

وتشهد مناطق في سوريا بين الحين والآخر عمليات تفجير، تسبّبت في وقوع ضحايا.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
10:30 AM

13 قتيلاً و3 جرحى في تفجير مزدوج استهدف حافلة عسكرية في دمشق

وحدات الهندسة قامت بتفكيك عبوة ناسفة ثالثة كانت مزروعة في المكان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,790

سقط عددٌ من القتلى والجرحى في تفجير استهدف حافلة في العاصمة السورية دمشق، صباح اليوم الأربعاء، فيما تمّ تفكيك عبوة ناسفة ثالثة في المكان نفسه.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأربعاء، إن تفجيراً مزدوجاً استهدف حافلة عند جسر الرئيس في دمشق تسبّب في سقوط قتلى وجرحى.

ونقلت "سانا"، عن مراسلها، إشارته إلى حدوث "تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين في أثناء مرور حافلة مبيت عسكرية عند جسر الرئيس بدمشق".

وأفادت وكالة رويترز، نقلاً عن الإعلام السوري الرسمي، بسقوط 13 قتيلاً و3 جرحى في تفجير الحافلة العسكرية.

وقال مراسل الوكالة، إن وحدات الهندسة قامت بتفكيك عبوة ناسفة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الذي استهدف حافلة المبيت.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى عن التفجير المزدوج، كما أنها لم تتطرق إلى تفاصيل الضحايا؛ أي أعداد القتلى والجرحى، غير أنها نشرت صوراً وفيديو للحافلة المستهدفة بعد إطفاء الحريق الذي شبّ فيها إثر التفجير.

وتشهد مناطق في سوريا بين الحين والآخر عمليات تفجير، تسبّبت في وقوع ضحايا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,032
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,651
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,964
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,077

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة