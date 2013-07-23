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مدير "طبية الملك سعود" يهنئ القيادة بنجاح موسم حج 1442هـ

رفع المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د.أحمد العنزي التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، بمناسبة نجاح حج هذا العام 1442هـ.

وثمّن د.العنزي حرص القيادة الرشيدة بالإشراف المباشر والمتابعة الدائمة لرعاية شؤون الحجاج والحفاظ على سلامتهم وتوفير سبل الراحة التامة لهم وتسخير القطاعات العاملة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء نسكهم، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لينعموا ببيئة صحية آمنة.

وأكد د.العنزي بأن حرص واهتمام وعناية القيادة الرشيدة، انعكس على تقديم أجود الخدمات؛ بل إن الجهات المعنية أخذت تتسابق لتسخير كافة إمكانياتها في توفير سبل الراحة للحجاج، في أجواء تسودها الروحانية والطمأنينة.

وأشار د.العنزي إلى أن متابعة القيادة -حفظها الله- لكل الشؤون كانت خلف كل النجاحات التي تحققت بفضل؛ حيث عملت كل القطاعات بتعاون وتناسق كبيرين لتحقيق التطلعات على أرض الواقع.

وختم د.العنزي سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده خير الجزاء على ما يوليانه للحرمين الشريفين من خدمات ورعاية، وأن يُديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها، وأن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم إلى أهاليهم سالمين غانمين.

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مدير "طبية الملك سعود" يهنئ القيادة بنجاح موسم حج 1442هـ
سبق

رفع المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د.أحمد العنزي التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، بمناسبة نجاح حج هذا العام 1442هـ.

وثمّن د.العنزي حرص القيادة الرشيدة بالإشراف المباشر والمتابعة الدائمة لرعاية شؤون الحجاج والحفاظ على سلامتهم وتوفير سبل الراحة التامة لهم وتسخير القطاعات العاملة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء نسكهم، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لينعموا ببيئة صحية آمنة.

وأكد د.العنزي بأن حرص واهتمام وعناية القيادة الرشيدة، انعكس على تقديم أجود الخدمات؛ بل إن الجهات المعنية أخذت تتسابق لتسخير كافة إمكانياتها في توفير سبل الراحة للحجاج، في أجواء تسودها الروحانية والطمأنينة.

وأشار د.العنزي إلى أن متابعة القيادة -حفظها الله- لكل الشؤون كانت خلف كل النجاحات التي تحققت بفضل؛ حيث عملت كل القطاعات بتعاون وتناسق كبيرين لتحقيق التطلعات على أرض الواقع.

وختم د.العنزي سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده خير الجزاء على ما يوليانه للحرمين الشريفين من خدمات ورعاية، وأن يُديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها، وأن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم إلى أهاليهم سالمين غانمين.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
09:11 PM

مدير "طبية الملك سعود" يهنئ القيادة بنجاح موسم حج 1442هـ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د.أحمد العنزي التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، بمناسبة نجاح حج هذا العام 1442هـ.

وثمّن د.العنزي حرص القيادة الرشيدة بالإشراف المباشر والمتابعة الدائمة لرعاية شؤون الحجاج والحفاظ على سلامتهم وتوفير سبل الراحة التامة لهم وتسخير القطاعات العاملة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء نسكهم، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لينعموا ببيئة صحية آمنة.

وأكد د.العنزي بأن حرص واهتمام وعناية القيادة الرشيدة، انعكس على تقديم أجود الخدمات؛ بل إن الجهات المعنية أخذت تتسابق لتسخير كافة إمكانياتها في توفير سبل الراحة للحجاج، في أجواء تسودها الروحانية والطمأنينة.

وأشار د.العنزي إلى أن متابعة القيادة -حفظها الله- لكل الشؤون كانت خلف كل النجاحات التي تحققت بفضل؛ حيث عملت كل القطاعات بتعاون وتناسق كبيرين لتحقيق التطلعات على أرض الواقع.

وختم د.العنزي سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده خير الجزاء على ما يوليانه للحرمين الشريفين من خدمات ورعاية، وأن يُديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها، وأن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم إلى أهاليهم سالمين غانمين.

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