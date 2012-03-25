النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الطيران المدني تسند الصالات والمكاتب التنفيذية في المطارات لـ"التتفيذي"

"الجلبان" ثمَّن ثقة المجلس وأعضائه بتعيينه رئيساً تنفيذياً للشركة

‬أصدر مجلس إدارة شركة التنفيذي، قراراً بتعيين جلبان بن محمد الجلبان، رئيساً تنفيذياً للشركة التي تأسست وفق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني وتتمثل مهمة الشركة بإدارة وتشغيل كافة الصالات والمكاتب التنفيذية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية.

ويحظى "جلبان الجلبان" بخبرة واسعة في القيادة التنفيذية والتخطيط الإستراتيجي والتجاري، والتطوير التنظيمي في إدارة المطارات، وشغل قبيل تعيينه رئيساً تنفيذياً، منصب نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة مطارات الرياض التي تقوم بإدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي. وساهم خلالها في دعم أهداف الشركة الإستراتيجية وتطوير الأداء المؤسسي في قطاعات الشركة المالية والتجارية والتشغيلية، وإدارة مشاريع حركة الشحن الجوي.

كما أشرف على إطلاق مجموعة من الخدمات والمنتجات التي قادت إلى تحقيق النجاحات في عديد من المجالات والتحولات الإستراتيجية للشركة ولمطار الملك خالد الدولي.

وجاء قرار مجلس إدارة شركة التنفيذي بتعيين جلبان رئيساً تنفيذياً استناداً إلى معرفته العميقة وخبرته المهنية المتميزة التي تمتد لأكثر من 16 عاماً واكتسبها من خلال مسيرته المهنية في عدد من الشركات المحلية والدولية، حيث شغل سابقاً منصب مستشار وزير البيئة والمياه والزراعة لقيادة برنامج تخصيص المؤسسة العامة للحبوب عام 2016م، كما شغل عدداً من المناصب القيادية في شركة إرنست ويونغ (Ernst & Young) وشركة كورن فيري (Korn Ferry) في السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويرأس العديد من اللجان الحكومية والخاصة أبرزها اللجنة التنفيذية لمدينة مطار الملك خالد الاقتصادية ويشارك كعضو مجلس في عدد من الشركات.

وقد ثمن جلبان الجلبان ثقة المجلس وأعضائه، بتعيينه رئيساً تنفيذياً للشركة، منوهاً بالدعم السخي الذي تحظى به الشركة من قبل وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وكذلك دعم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج والجهود الكبيرة التي يبذلونها لإنجاح برنامج تخصيص قطاع النقل الجوي والمطارات في المملكة التي تأتي كأحد برامج تحقيق رؤية 2030، وتسعى شركة التنفيذي ضمن خططها الإستراتيجية إلى تطوير الصالات والمكاتب التنفيذية والخاصة على مستوى جميع مطارات السعودية وفقاً لمفهوم عصري جديد وضمان إدارتها وتشغيلها بأفضل المعايير العالمية؛ لتكون بمثابة نقطة تحول فارقة وواجهة مشرفة لزوار مطارات المملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الطيران المدني تسند الصالات والمكاتب التنفيذية في المطارات لـ"التتفيذي"
سبق

‬أصدر مجلس إدارة شركة التنفيذي، قراراً بتعيين جلبان بن محمد الجلبان، رئيساً تنفيذياً للشركة التي تأسست وفق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني وتتمثل مهمة الشركة بإدارة وتشغيل كافة الصالات والمكاتب التنفيذية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية.

ويحظى "جلبان الجلبان" بخبرة واسعة في القيادة التنفيذية والتخطيط الإستراتيجي والتجاري، والتطوير التنظيمي في إدارة المطارات، وشغل قبيل تعيينه رئيساً تنفيذياً، منصب نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة مطارات الرياض التي تقوم بإدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي. وساهم خلالها في دعم أهداف الشركة الإستراتيجية وتطوير الأداء المؤسسي في قطاعات الشركة المالية والتجارية والتشغيلية، وإدارة مشاريع حركة الشحن الجوي.

كما أشرف على إطلاق مجموعة من الخدمات والمنتجات التي قادت إلى تحقيق النجاحات في عديد من المجالات والتحولات الإستراتيجية للشركة ولمطار الملك خالد الدولي.

وجاء قرار مجلس إدارة شركة التنفيذي بتعيين جلبان رئيساً تنفيذياً استناداً إلى معرفته العميقة وخبرته المهنية المتميزة التي تمتد لأكثر من 16 عاماً واكتسبها من خلال مسيرته المهنية في عدد من الشركات المحلية والدولية، حيث شغل سابقاً منصب مستشار وزير البيئة والمياه والزراعة لقيادة برنامج تخصيص المؤسسة العامة للحبوب عام 2016م، كما شغل عدداً من المناصب القيادية في شركة إرنست ويونغ (Ernst & Young) وشركة كورن فيري (Korn Ferry) في السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويرأس العديد من اللجان الحكومية والخاصة أبرزها اللجنة التنفيذية لمدينة مطار الملك خالد الاقتصادية ويشارك كعضو مجلس في عدد من الشركات.

وقد ثمن جلبان الجلبان ثقة المجلس وأعضائه، بتعيينه رئيساً تنفيذياً للشركة، منوهاً بالدعم السخي الذي تحظى به الشركة من قبل وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وكذلك دعم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج والجهود الكبيرة التي يبذلونها لإنجاح برنامج تخصيص قطاع النقل الجوي والمطارات في المملكة التي تأتي كأحد برامج تحقيق رؤية 2030، وتسعى شركة التنفيذي ضمن خططها الإستراتيجية إلى تطوير الصالات والمكاتب التنفيذية والخاصة على مستوى جميع مطارات السعودية وفقاً لمفهوم عصري جديد وضمان إدارتها وتشغيلها بأفضل المعايير العالمية؛ لتكون بمثابة نقطة تحول فارقة وواجهة مشرفة لزوار مطارات المملكة العربية السعودية.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
09:50 PM

الطيران المدني تسند الصالات والمكاتب التنفيذية في المطارات لـ"التتفيذي"

"الجلبان" ثمَّن ثقة المجلس وأعضائه بتعيينه رئيساً تنفيذياً للشركة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,155

‬أصدر مجلس إدارة شركة التنفيذي، قراراً بتعيين جلبان بن محمد الجلبان، رئيساً تنفيذياً للشركة التي تأسست وفق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني وتتمثل مهمة الشركة بإدارة وتشغيل كافة الصالات والمكاتب التنفيذية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية.

ويحظى "جلبان الجلبان" بخبرة واسعة في القيادة التنفيذية والتخطيط الإستراتيجي والتجاري، والتطوير التنظيمي في إدارة المطارات، وشغل قبيل تعيينه رئيساً تنفيذياً، منصب نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة مطارات الرياض التي تقوم بإدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي. وساهم خلالها في دعم أهداف الشركة الإستراتيجية وتطوير الأداء المؤسسي في قطاعات الشركة المالية والتجارية والتشغيلية، وإدارة مشاريع حركة الشحن الجوي.

كما أشرف على إطلاق مجموعة من الخدمات والمنتجات التي قادت إلى تحقيق النجاحات في عديد من المجالات والتحولات الإستراتيجية للشركة ولمطار الملك خالد الدولي.

وجاء قرار مجلس إدارة شركة التنفيذي بتعيين جلبان رئيساً تنفيذياً استناداً إلى معرفته العميقة وخبرته المهنية المتميزة التي تمتد لأكثر من 16 عاماً واكتسبها من خلال مسيرته المهنية في عدد من الشركات المحلية والدولية، حيث شغل سابقاً منصب مستشار وزير البيئة والمياه والزراعة لقيادة برنامج تخصيص المؤسسة العامة للحبوب عام 2016م، كما شغل عدداً من المناصب القيادية في شركة إرنست ويونغ (Ernst & Young) وشركة كورن فيري (Korn Ferry) في السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويرأس العديد من اللجان الحكومية والخاصة أبرزها اللجنة التنفيذية لمدينة مطار الملك خالد الاقتصادية ويشارك كعضو مجلس في عدد من الشركات.

وقد ثمن جلبان الجلبان ثقة المجلس وأعضائه، بتعيينه رئيساً تنفيذياً للشركة، منوهاً بالدعم السخي الذي تحظى به الشركة من قبل وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وكذلك دعم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج والجهود الكبيرة التي يبذلونها لإنجاح برنامج تخصيص قطاع النقل الجوي والمطارات في المملكة التي تأتي كأحد برامج تحقيق رؤية 2030، وتسعى شركة التنفيذي ضمن خططها الإستراتيجية إلى تطوير الصالات والمكاتب التنفيذية والخاصة على مستوى جميع مطارات السعودية وفقاً لمفهوم عصري جديد وضمان إدارتها وتشغيلها بأفضل المعايير العالمية؛ لتكون بمثابة نقطة تحول فارقة وواجهة مشرفة لزوار مطارات المملكة العربية السعودية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,469
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,543
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,511
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,771

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة