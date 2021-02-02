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﻿إعلان قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

6 لاعبين حصدوا اللقب مسبقًا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم قوائم الفرق الستة المشاركة في البطولة، وذلك قبل يومين على انطلاق كأس العالم للأندية 2020 في قطر.
وتنطلق كأس العالم للأندية يوم الخميس 4 فبراير، عندما يتقابل أولسان هيونداي بطل دوري أبطال آسيا 2020 مع تيغريس المكسيكي على ملعب أحمد بن علي.
وسيتوجّه 138 لاعبًا إلى قطر، حيث يضم كل فريق 23 لاعبًا.


وتضم هذه النسخة ستة لاعبين فازوا بالفعل باللقب من قبل، وهم لاعبو بايرن ميونيخ مانويل نوير وتوماس مولر وديفيد ألابا وجيروم بواتينج وخافي مارتينيز، بالإضافة إلى لويس أدريانو لاعب بالميراس.
وتقام المباراة النهائية للبطولة يوم 11 فبراير على ملعب المدينة التعليمية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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﻿إعلان قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية
سبق

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم قوائم الفرق الستة المشاركة في البطولة، وذلك قبل يومين على انطلاق كأس العالم للأندية 2020 في قطر.
وتنطلق كأس العالم للأندية يوم الخميس 4 فبراير، عندما يتقابل أولسان هيونداي بطل دوري أبطال آسيا 2020 مع تيغريس المكسيكي على ملعب أحمد بن علي.
وسيتوجّه 138 لاعبًا إلى قطر، حيث يضم كل فريق 23 لاعبًا.


وتضم هذه النسخة ستة لاعبين فازوا بالفعل باللقب من قبل، وهم لاعبو بايرن ميونيخ مانويل نوير وتوماس مولر وديفيد ألابا وجيروم بواتينج وخافي مارتينيز، بالإضافة إلى لويس أدريانو لاعب بالميراس.
وتقام المباراة النهائية للبطولة يوم 11 فبراير على ملعب المدينة التعليمية.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
09:16 PM

﻿إعلان قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

6 لاعبين حصدوا اللقب مسبقًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم قوائم الفرق الستة المشاركة في البطولة، وذلك قبل يومين على انطلاق كأس العالم للأندية 2020 في قطر.
وتنطلق كأس العالم للأندية يوم الخميس 4 فبراير، عندما يتقابل أولسان هيونداي بطل دوري أبطال آسيا 2020 مع تيغريس المكسيكي على ملعب أحمد بن علي.
وسيتوجّه 138 لاعبًا إلى قطر، حيث يضم كل فريق 23 لاعبًا.


وتضم هذه النسخة ستة لاعبين فازوا بالفعل باللقب من قبل، وهم لاعبو بايرن ميونيخ مانويل نوير وتوماس مولر وديفيد ألابا وجيروم بواتينج وخافي مارتينيز، بالإضافة إلى لويس أدريانو لاعب بالميراس.
وتقام المباراة النهائية للبطولة يوم 11 فبراير على ملعب المدينة التعليمية.

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