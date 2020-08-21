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السيار مديراً تنفيذياً لدوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى

أصدر رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر قرارًا بتعيين عبدالرحمن بن إبراهيم السيّار مديراً تنفيذياً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ويحظى السيّار بالعديد من الخبرات العملية؛ حيث عمل مديراً تنفيذياً لإدارة المنتخبات السنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، كما عمل منسقاً عاماً لإدارة المنتخبات الوطنية لكرة القدم، ومنسقاً عاماً للمنتخب الوطني خلال نهائيات كأس العالم للشباب بكوريا الجنوبية 2017، وسكرتيراً عاماً للمنتخب الوطني الأول في الفترة من 2013-2014.

وحصل السيّار على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بورتلاند الأمريكية، كما حصل على ماجستير الفيفا FIFA MASTER، إلى جانب مشاركته في العديد من الدورات الرياضية المنظمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، الى جانب الاتحادين الآسيوي والأوروبي.

وقدم عبدالرحمن السيار شكره لمجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين على ثقتهم في تعيينه مديراً تنفيذياً لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، مشيراً إلى حرصه الفترة المقبلة على مواصلة العمل بالارتقاء ببطولة دوري الدرجة الأولى إدارياً وفنياً وجماهيرياً وتسويقياً، والوصول به ليكون واحداً من أهم المسابقات الكروية في المنطقة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السيار مديراً تنفيذياً لدوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى
سبق

أصدر رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر قرارًا بتعيين عبدالرحمن بن إبراهيم السيّار مديراً تنفيذياً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ويحظى السيّار بالعديد من الخبرات العملية؛ حيث عمل مديراً تنفيذياً لإدارة المنتخبات السنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، كما عمل منسقاً عاماً لإدارة المنتخبات الوطنية لكرة القدم، ومنسقاً عاماً للمنتخب الوطني خلال نهائيات كأس العالم للشباب بكوريا الجنوبية 2017، وسكرتيراً عاماً للمنتخب الوطني الأول في الفترة من 2013-2014.

وحصل السيّار على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بورتلاند الأمريكية، كما حصل على ماجستير الفيفا FIFA MASTER، إلى جانب مشاركته في العديد من الدورات الرياضية المنظمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، الى جانب الاتحادين الآسيوي والأوروبي.

وقدم عبدالرحمن السيار شكره لمجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين على ثقتهم في تعيينه مديراً تنفيذياً لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، مشيراً إلى حرصه الفترة المقبلة على مواصلة العمل بالارتقاء ببطولة دوري الدرجة الأولى إدارياً وفنياً وجماهيرياً وتسويقياً، والوصول به ليكون واحداً من أهم المسابقات الكروية في المنطقة.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
04:41 PM
اخر تعديل
21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
07:21 PM

السيار مديراً تنفيذياً لدوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر قرارًا بتعيين عبدالرحمن بن إبراهيم السيّار مديراً تنفيذياً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ويحظى السيّار بالعديد من الخبرات العملية؛ حيث عمل مديراً تنفيذياً لإدارة المنتخبات السنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، كما عمل منسقاً عاماً لإدارة المنتخبات الوطنية لكرة القدم، ومنسقاً عاماً للمنتخب الوطني خلال نهائيات كأس العالم للشباب بكوريا الجنوبية 2017، وسكرتيراً عاماً للمنتخب الوطني الأول في الفترة من 2013-2014.

وحصل السيّار على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بورتلاند الأمريكية، كما حصل على ماجستير الفيفا FIFA MASTER، إلى جانب مشاركته في العديد من الدورات الرياضية المنظمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، الى جانب الاتحادين الآسيوي والأوروبي.

وقدم عبدالرحمن السيار شكره لمجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين على ثقتهم في تعيينه مديراً تنفيذياً لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، مشيراً إلى حرصه الفترة المقبلة على مواصلة العمل بالارتقاء ببطولة دوري الدرجة الأولى إدارياً وفنياً وجماهيرياً وتسويقياً، والوصول به ليكون واحداً من أهم المسابقات الكروية في المنطقة.

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