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هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب

أجاب حساب "الصحة_937" عن استفسار أحد المغردين، الذي تساءل عن الفترة الزمنية السليمة بين تلقِّي الجرعتَيْن، الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن طول المدة لا يُفقد الجرعة الأولى فاعليتها.

وفي معرض رده على الاستفسار قال الحساب المختص بالرد على استفسارات المواطنين والمقيمين الصحية على "تويتر": "إن الفارق الزمني بين الجرعتَيْن 42 يومًا"، مؤكدًا عدم زوال فاعلية الجرعة الأولى في حال طالت المدة.

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هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب
سبق

أجاب حساب "الصحة_937" عن استفسار أحد المغردين، الذي تساءل عن الفترة الزمنية السليمة بين تلقِّي الجرعتَيْن، الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن طول المدة لا يُفقد الجرعة الأولى فاعليتها.

وفي معرض رده على الاستفسار قال الحساب المختص بالرد على استفسارات المواطنين والمقيمين الصحية على "تويتر": "إن الفارق الزمني بين الجرعتَيْن 42 يومًا"، مؤكدًا عدم زوال فاعلية الجرعة الأولى في حال طالت المدة.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
02:05 AM

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
3,754

أجاب حساب "الصحة_937" عن استفسار أحد المغردين، الذي تساءل عن الفترة الزمنية السليمة بين تلقِّي الجرعتَيْن، الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن طول المدة لا يُفقد الجرعة الأولى فاعليتها.

وفي معرض رده على الاستفسار قال الحساب المختص بالرد على استفسارات المواطنين والمقيمين الصحية على "تويتر": "إن الفارق الزمني بين الجرعتَيْن 42 يومًا"، مؤكدًا عدم زوال فاعلية الجرعة الأولى في حال طالت المدة.

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