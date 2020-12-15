"السومة" جاهز لمواجهة "العين" بعد شفائه من كورونا

حسم قرار مشاركته بيد "فلادان"

يلتحق مهاجم الأهلي عمر السومة، في تدريبات فريقه الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، تحضيراً لمواجهة العين في دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

وأثبت المسحة الطبية الأخيرة سلامة "السومة" من كورونا، غير أن قرار مشاركته الخميس المقبل أمام العين بيد المدير الفني للفريق "فلادان"، وربما تتأكد أمام الفتح في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.