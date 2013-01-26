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قبل مواجهة النصر في "السوبر" .. الهلال يخسر "باهبري"

يغيب لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال هتان باهبري عن مشاركة فريقه أمام النصر، السبت المقبل، في كأس السوبر السعودي، وذلك بعد تعرضه لتمزق العضلة الأمامية، مما أدى إلى غياب اللاعب، اليوم الثلاثاء ، عن تدريبات الفريق الأزرق.

وتعرض باهبري للإصابة أثناء مجريات مباراة الهلال مع الفيصلي ، أمس الاثنين.
على الصعيد الميداني، رفض المدير الفني رازفان إراحة اللاعبين ليعاود التدريبات بعد 24 ساعة من التعادل أمام الفيصلي، ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتركزت تدريبات الأزرق على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث أدى اللاعبون الذين شاركوا في المباراة بصفة أساسية تدريبات استرجاعية، بينما نفذ بقية اللاعبين تطبيقات تكتيكية ومناورة فنية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قبل مواجهة النصر في "السوبر" .. الهلال يخسر "باهبري"
سبق

يغيب لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال هتان باهبري عن مشاركة فريقه أمام النصر، السبت المقبل، في كأس السوبر السعودي، وذلك بعد تعرضه لتمزق العضلة الأمامية، مما أدى إلى غياب اللاعب، اليوم الثلاثاء ، عن تدريبات الفريق الأزرق.

وتعرض باهبري للإصابة أثناء مجريات مباراة الهلال مع الفيصلي ، أمس الاثنين.
على الصعيد الميداني، رفض المدير الفني رازفان إراحة اللاعبين ليعاود التدريبات بعد 24 ساعة من التعادل أمام الفيصلي، ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتركزت تدريبات الأزرق على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث أدى اللاعبون الذين شاركوا في المباراة بصفة أساسية تدريبات استرجاعية، بينما نفذ بقية اللاعبين تطبيقات تكتيكية ومناورة فنية.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
09:28 PM

قبل مواجهة النصر في "السوبر" .. الهلال يخسر "باهبري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يغيب لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال هتان باهبري عن مشاركة فريقه أمام النصر، السبت المقبل، في كأس السوبر السعودي، وذلك بعد تعرضه لتمزق العضلة الأمامية، مما أدى إلى غياب اللاعب، اليوم الثلاثاء ، عن تدريبات الفريق الأزرق.

وتعرض باهبري للإصابة أثناء مجريات مباراة الهلال مع الفيصلي ، أمس الاثنين.
على الصعيد الميداني، رفض المدير الفني رازفان إراحة اللاعبين ليعاود التدريبات بعد 24 ساعة من التعادل أمام الفيصلي، ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتركزت تدريبات الأزرق على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث أدى اللاعبون الذين شاركوا في المباراة بصفة أساسية تدريبات استرجاعية، بينما نفذ بقية اللاعبين تطبيقات تكتيكية ومناورة فنية.

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