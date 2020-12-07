النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 209 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 289 خلال الـ24 ساعة الماضية

مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى"

طأدّوا طقوساً تلمودية بحراسة الاحتلال

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى، المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 46 مستوطناً، و40 طالباً يهوديا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوساً تلمودية إلى أن غادروه من باب السلسلة.

المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى"
سبق

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى، المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 46 مستوطناً، و40 طالباً يهوديا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوساً تلمودية إلى أن غادروه من باب السلسلة.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
05:05 PM

مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى"

طأدّوا طقوساً تلمودية بحراسة الاحتلال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
336

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى، المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 46 مستوطناً، و40 طالباً يهوديا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوساً تلمودية إلى أن غادروه من باب السلسلة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,401
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,430
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,247
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,846

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة