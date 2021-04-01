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قوة أمن الحرم المكي تضبط شخصاً ردد عبارات مؤيدة لجماعات إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قوة أمن الحرم المكي من القبض على شخص كان يحمل سلاحاً أبيض وردد عبارات مؤيدة لجماعات إرهابية خلال سيره في الدور الأول بالمسجد الحرام بعد صلاة عصر الثلاثاء الماضي.

وقالت إنه تم ضبطه واتخذت كافة الإجراءات النظامية بحقه.

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قوة أمن الحرم المكي تضبط شخصاً ردد عبارات مؤيدة لجماعات إرهابية
سبق

أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قوة أمن الحرم المكي من القبض على شخص كان يحمل سلاحاً أبيض وردد عبارات مؤيدة لجماعات إرهابية خلال سيره في الدور الأول بالمسجد الحرام بعد صلاة عصر الثلاثاء الماضي.

وقالت إنه تم ضبطه واتخذت كافة الإجراءات النظامية بحقه.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
08:39 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
09:17 PM

قوة أمن الحرم المكي تضبط شخصاً ردد عبارات مؤيدة لجماعات إرهابية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
16
18,540

أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قوة أمن الحرم المكي من القبض على شخص كان يحمل سلاحاً أبيض وردد عبارات مؤيدة لجماعات إرهابية خلال سيره في الدور الأول بالمسجد الحرام بعد صلاة عصر الثلاثاء الماضي.

وقالت إنه تم ضبطه واتخذت كافة الإجراءات النظامية بحقه.

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