قوة أمن الحرم المكي تضبط شخصاً ردد عبارات مؤيدة لجماعات إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قوة أمن الحرم المكي من القبض على شخص كان يحمل سلاحاً أبيض وردد عبارات مؤيدة لجماعات إرهابية خلال سيره في الدور الأول بالمسجد الحرام بعد صلاة عصر الثلاثاء الماضي.
وقالت إنه تم ضبطه واتخذت كافة الإجراءات النظامية بحقه.
أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قوة أمن الحرم المكي من القبض على شخص كان يحمل سلاحاً أبيض وردد عبارات مؤيدة لجماعات إرهابية خلال سيره في الدور الأول بالمسجد الحرام بعد صلاة عصر الثلاثاء الماضي.
وقالت إنه تم ضبطه واتخذت كافة الإجراءات النظامية بحقه.
أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قوة أمن الحرم المكي من القبض على شخص كان يحمل سلاحاً أبيض وردد عبارات مؤيدة لجماعات إرهابية خلال سيره في الدور الأول بالمسجد الحرام بعد صلاة عصر الثلاثاء الماضي.
وقالت إنه تم ضبطه واتخذت كافة الإجراءات النظامية بحقه.
أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قوة أمن الحرم المكي من القبض على شخص كان يحمل سلاحاً أبيض وردد عبارات مؤيدة لجماعات إرهابية خلال سيره في الدور الأول بالمسجد الحرام بعد صلاة عصر الثلاثاء الماضي.
وقالت إنه تم ضبطه واتخذت كافة الإجراءات النظامية بحقه.