الاتحاد يوافق على إعارة السميري للفيصلي حتى نهاية الموسم

وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي على إعارة اللاعب خالد السميري إلى نادي الفيصلي حتى نهاية الموسم الجاري، بعد اتفاق الناديين على كافة تفاصيل.



وبدأ السميري، 24 عاماً، مسيرته الكروية في الفئات السنية للنادي الغربي قبل أن يمثل الفريق الأول للمرة الأولى في عام 2016 وفاز برفقة الفريق ببطولتي كأس ولي العهد وكأس الملك.

وخلال الموسم الحالي لم يكن السميري حاضراً إلا في 3 مباريات دورية بعد دخوله بديلاً أمام الأهلي والتعاون والرائد.



