"التويجري" مساعدة للرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد النبوي

"السديس": نقلة نوعية ضمن خطوات تمكين المرأة برئاسة الحرمين

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس اليوم، قراراً بتعين الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري مساعدًا للرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد النبوي وهو المنصب الأول من نوعه في تاريخ وكالة المسجد النبوي.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن تعيين الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري مساعدًا للرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد النبوي يعد إحدى النقلات النوعية التي تحققها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة في تمكين المرأة لخدمة زائرات المسجد النبوي.

وتقلدت التويجري منصب أستاذ الإدارة التربویة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة وتحمل البكالوريوس دراسات إسلامیة من كلیة التربیة بجامعة الأمیرة نورة بنت عبدالرحمن وماجستیر إدارة تربویة من جامعة الملك سعود، وكان عنوان الأطروحة: الاحتیاجات التدریبیة لمدیرات المدارس المتوسطة والثانویة بالمملكة العربیة السعودیة.ودكتوراه الفلسفة في التربية تخصص الإدارة والتخطيط التربوي - جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

وأوصى السديس كافة القيادات النسائية العاملة بالرئاسة إلى مواصلة جهودهن المباركة نحو مواصلة تطوير منظومة العمل النسائي بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وطرح المقترحات الهادفة والمبادرات والبرامج النوعية التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات للقاصدات، بما يتواءم مع أهداف رؤية الرئاسة (2024) المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية (2030).

وأشار إلى مواصلة الرئاسة الاستثمار في الكفاءات النسائية وتسخير دورهن في استكمال ما حققته المرأة في الحرمين الشريفين من نجاحات أسهمت في تقديم أرقى الخدمات وأجودها، والمضي قدماً في تنفيذ كافة الخطوات التطويرية التي قطعتها الوكالات النسائية في مجالات تمكين المرأة وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات للقاصدات وفق تطلعات ولاة الأمر – رعاهم الله – في العناية الفائقة بقاصدي الحرمين الشريفين.

وأكد الشيخ السديس أن هذا القرار جاء نظيراً لجهودها في خدمة المسجد النبوي وزائريه، حاثاً على بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

من جهتها قدمت الدكتورة فاطمة التويجري شكرها وتقديرها للرئيس العام لتعيينها في هذا المنصب.

وقالت التويجري: أعاهد الله على بذل المزيد من الجهود في خدمة قاصدات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوير الخدمات المقدمة لهن، مؤكدةً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أولت اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة.