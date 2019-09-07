أجواء السبت والهطولات .. #الإنذار_المبكر يفصّل بـ 8 تنبيهات و7 مناطق

حالات مناخية متفاوتة تستمر للمساء ويسيطر على أغلبها "تدنٍّ في الرؤية"

أصدرت #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة، وعبر نظام #الإنذار_المبكر، تنبيهات عدة شملت 7 مناطق لحالات مناخية متفاوتة تستمر للمساء ويسيطر على أغلبها "تدنٍّ في الرؤية".

البداية من جازان والباحة ومكة المكرّمة؛ حيث صدر لها تنبيه لحالة أمطار رعدية ورياح سطحية نشطة من الواحدة ظهراً إلى الثامنة مساء اليوم؛ تشمل في جازان: أبوعريش وأحد المسارحة والدائر والعارضة وفيفا وهروب، وفي الباحة تشمل: الحجرة والمخواة والمندق والباحة وبلجرشي وفرعة غامد الزناد، وتشمل في مكة المكرّمة: أضم والجموم والطائف والعرضيات وميسان.

وأصدرت الهيئة تنبيهاً لمنطقة عسير لحالة أمطار رعدية ورياح سطحية نشطة من 12 ظهراً إلى الثامنة مساء اليوم، تشمل: أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل.

وفي المدينة المنوّرة، حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية من 2 ظهراً إلى 9 مساء اليوم، تشمل: الحناكية والعلا وبدر وينبع.

وصدر تنبيه آخر لمكة المكرّمة، يشمل: الخرمة والمويه وبحرة وجدة ورابغ من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية من 12 ظهراً الى 9 مساء اليوم.

وفي الرياض، صدر تنبيه لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية من 2 ظهراً إلى 8 مساء اليوم، في حالة تشمل: الأفلاج والدوادمي والخرج والدلم والسليل وحوطة بني تميم ووادي الدواسر.

وصدر تنبيه لمنطقة نجران من حالة رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية من 3 عصراً إلى التاسعة مساء السبت تشمل شرورة ونجران.