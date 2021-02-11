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مفتي مصر يُدين اعتداء مليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي

دعا إلى استمرار التنسيق والتعاون العربي الكامل لمواجهة العمليات والهجمات

أدان مفتي جمهورية مصر العربية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور شوقي علام، الاعتداءَ الإرهابي الجبان الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم على مطار أبها الدولي.

وأكد الدكتور "علام" في بيان له، أن المليشيات والتنظيمات الإرهابية جميعها إلى زوال؛ داعيًا إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون العربي الكامل لمواجهة العمليات والهجمات التي تشنها المليشيات، وتسعى من خلالها لنشر العنف والخراب بالمنطقة العربية.

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مفتي مصر يُدين اعتداء مليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي
سبق

أدان مفتي جمهورية مصر العربية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور شوقي علام، الاعتداءَ الإرهابي الجبان الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم على مطار أبها الدولي.

وأكد الدكتور "علام" في بيان له، أن المليشيات والتنظيمات الإرهابية جميعها إلى زوال؛ داعيًا إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون العربي الكامل لمواجهة العمليات والهجمات التي تشنها المليشيات، وتسعى من خلالها لنشر العنف والخراب بالمنطقة العربية.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
08:22 AM

مفتي مصر يُدين اعتداء مليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي

دعا إلى استمرار التنسيق والتعاون العربي الكامل لمواجهة العمليات والهجمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أدان مفتي جمهورية مصر العربية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور شوقي علام، الاعتداءَ الإرهابي الجبان الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم على مطار أبها الدولي.

وأكد الدكتور "علام" في بيان له، أن المليشيات والتنظيمات الإرهابية جميعها إلى زوال؛ داعيًا إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون العربي الكامل لمواجهة العمليات والهجمات التي تشنها المليشيات، وتسعى من خلالها لنشر العنف والخراب بالمنطقة العربية.

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