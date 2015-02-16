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أمانة الطائف تضبط 116 مخالفة للإجراءات الاحترازية

خلال الجولات الرقابية

عززت أمانة الطائف جهودها الميدانية لتحقيق امتثال المرافق والمجمعات التجارية بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والامتثال للاشتراطات الصحية، وذلك من خلال جولات رقابية نفذتها فرق البلديات الفرعية والإدارات الإشراقية.

وأوضحت أمانة الطائف أن الجولات الرقابية التي نفذتها الفرق الميدانية تتابع تطبيق المرافق للإجراءات من خلال اعتماد تطبيق "توكلنا" لدخول الزوار للمرافق، ووضع ملصقات التباعد الجسدي، والتقيد بلبس الكمامة، وغيرها من الإجراءات التي تحد من انتقال العدوى.

وبينت الأمانة أن الجولات الرقابية شملت أكثر من 6 مجمعات تجارية كبرى، وأكثر من 11 ألف مرفق تجاري خلال أسبوع، كما تم ضبط أكثر من 116 مخالفة للإجراءات الوقائية خلال الجولات.

وبينت الأمانة أن برامج الرقابة البلدية التي يتم تنفيذها على مدار اليوم تعزز من الامتثال باللوائح والتعليمات، وترفع كفاءة المعروضات وجودتها، كما تعزز سلامة الغذاء والسلامة العامة.

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أمانة الطائف تضبط 116 مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

عززت أمانة الطائف جهودها الميدانية لتحقيق امتثال المرافق والمجمعات التجارية بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والامتثال للاشتراطات الصحية، وذلك من خلال جولات رقابية نفذتها فرق البلديات الفرعية والإدارات الإشراقية.

وأوضحت أمانة الطائف أن الجولات الرقابية التي نفذتها الفرق الميدانية تتابع تطبيق المرافق للإجراءات من خلال اعتماد تطبيق "توكلنا" لدخول الزوار للمرافق، ووضع ملصقات التباعد الجسدي، والتقيد بلبس الكمامة، وغيرها من الإجراءات التي تحد من انتقال العدوى.

وبينت الأمانة أن الجولات الرقابية شملت أكثر من 6 مجمعات تجارية كبرى، وأكثر من 11 ألف مرفق تجاري خلال أسبوع، كما تم ضبط أكثر من 116 مخالفة للإجراءات الوقائية خلال الجولات.

وبينت الأمانة أن برامج الرقابة البلدية التي يتم تنفيذها على مدار اليوم تعزز من الامتثال باللوائح والتعليمات، وترفع كفاءة المعروضات وجودتها، كما تعزز سلامة الغذاء والسلامة العامة.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
08:39 PM

أمانة الطائف تضبط 116 مخالفة للإجراءات الاحترازية

خلال الجولات الرقابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عززت أمانة الطائف جهودها الميدانية لتحقيق امتثال المرافق والمجمعات التجارية بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والامتثال للاشتراطات الصحية، وذلك من خلال جولات رقابية نفذتها فرق البلديات الفرعية والإدارات الإشراقية.

وأوضحت أمانة الطائف أن الجولات الرقابية التي نفذتها الفرق الميدانية تتابع تطبيق المرافق للإجراءات من خلال اعتماد تطبيق "توكلنا" لدخول الزوار للمرافق، ووضع ملصقات التباعد الجسدي، والتقيد بلبس الكمامة، وغيرها من الإجراءات التي تحد من انتقال العدوى.

وبينت الأمانة أن الجولات الرقابية شملت أكثر من 6 مجمعات تجارية كبرى، وأكثر من 11 ألف مرفق تجاري خلال أسبوع، كما تم ضبط أكثر من 116 مخالفة للإجراءات الوقائية خلال الجولات.

وبينت الأمانة أن برامج الرقابة البلدية التي يتم تنفيذها على مدار اليوم تعزز من الامتثال باللوائح والتعليمات، وترفع كفاءة المعروضات وجودتها، كما تعزز سلامة الغذاء والسلامة العامة.

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