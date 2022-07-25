أمير مكة يطلق حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري".. وهذه أهدافها

تحت شعار "الحج رسالة سلام" في نسختها الثانية عشرة

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق الحملة الإعلامية التوعوية "الحج عبادة وسلوك حضاري"، تحت شعار "الحج رسالة سلام" في نسختها الثانية عشرة، عن إطلاق جائزة للإعلام الجديد تحت مسمى (جائزة إمارة منطقة مكة المكرمة للإعلام الجديد) في أربعة أفرع هي الفيلم القصير، الصورة، التغريدة والسناب شات بقيمة نصف مليون ريال.

وتهدف الحملة التي تنطلق بتضافر وتعاون الجهات ذات العلاقة إلى التوعية بالالتزام بالتعليمات وعدم الحج إلا بتصريح، وتكثيف الحملات على المتخلفين والمراقبة والمتابعة على أصحاب المؤسسات الوهمية التي تعمد إلى تنظيم خدمات الحج والعمرة دون أن يكون لها تصريح لمزاولة النشاط من قبل وزارة الحج.

وقال الأمير الفيصل خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط: يسعدني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، على اهتمامه بالمنطقة، راجياً من الله أن نكون عند مستوى طموحاته يحفظه الله وطموحات ولي عهده الأمين.

وأضاف الأمير خالد الفيصل: إن وزارة الحج والعمرة هذا العام هيأت أنظمة جديدة تسهل على الحجاج الوصول إلى هذه البلاد دون عناء، متمنياً نجاحها وأن تكون هذه الرحلة الإيمانية مكللة بالنجاح ومريحة لحجاج بيت الله الحرام.

وزاد قائلاً: في كل عام هناك دراسات وأبحاث عما تم في الحج الماضي، نحرص على الاستفادة منها حيث تقوم لجنة الحج المركزية بدراسة الملاحظات وتلافيها والايجابيات وتطويرها داعيا من سبق لهم الحج بفتح المجال لمن لم يؤدوا الفريضة من قبل".

بدوره، قال وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية للحملة الوطنية الإعلامية "الحج عبادة وسلوك حضاري" الدكتور هشام الفالح: إن الحملة حققت نجاحات على مدى 11 عاماً الماضية وهذا النجاح الملموس يأتي نتيجة عمل تراكمي، وأثمر عنه ارتفاع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية التقيد بالأنظمة في الحج والبعد عن المخالفات، مضيفاً أن الحملة تحولت الآن للتركيز على الإيجابيات وتطويرها في وقت أصبحت فيه المخالفات حالات نادرة.