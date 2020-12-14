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إفريقيا.. تسجل 18143 إصابة جديدة و320 حالة وفاة بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن دول القارة الأفريقية سجلت 18 ألفًا و143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و320 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الإفريقية، بلغ مليونين و361 ألفًا و271 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 55 ألفًا و989 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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إفريقيا.. تسجل 18143 إصابة جديدة و320 حالة وفاة بكورونا
سبق

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن دول القارة الأفريقية سجلت 18 ألفًا و143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و320 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الإفريقية، بلغ مليونين و361 ألفًا و271 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 55 ألفًا و989 وفاة.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
08:26 AM

إفريقيا.. تسجل 18143 إصابة جديدة و320 حالة وفاة بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن دول القارة الأفريقية سجلت 18 ألفًا و143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و320 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الإفريقية، بلغ مليونين و361 ألفًا و271 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 55 ألفًا و989 وفاة.

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