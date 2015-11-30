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"الصحة": تسجيل 232 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 393 خلال الـ24 ساعة الماضية

السنغال تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

إجمالي حالات الإصابة بلغ 15 ألفًا و968 إصابة

سجلت السنغال 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ٢٤ الماضية إضافة إلى 10 حالات تعافٍ.
وأوضحت وزارة الصحة السنغالية، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا، بلغ 15 ألفًا و968 إصابة، منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي.

فيروس كورونا الجديد

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السنغال تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
سبق

سجلت السنغال 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ٢٤ الماضية إضافة إلى 10 حالات تعافٍ.
وأوضحت وزارة الصحة السنغالية، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا، بلغ 15 ألفًا و968 إصابة، منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
04:50 PM

السنغال تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

إجمالي حالات الإصابة بلغ 15 ألفًا و968 إصابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت السنغال 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ٢٤ الماضية إضافة إلى 10 حالات تعافٍ.
وأوضحت وزارة الصحة السنغالية، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا، بلغ 15 ألفًا و968 إصابة، منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي.

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