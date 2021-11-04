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أمير تبوك يواسي أسرة "السحلي" في وفاة أحد أعيان محافظة الوجه

الأمير فهد بن سلطان يعرب عن خالص تعازيه ومواساته

واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أسرة السحلي في وفاة فقيدهم عبدالقادر بن عبدالسلام السحلي -رحمه الله- أحد أعيان محافظة الوجه.

وأعرب الأمير فهد بن سلطان عن خالص تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهة أخرى أعرب نجل الفقيد زياد السحلي باسمه ونيابة عن جميع أسرتهم عن بالغ الشكر والتقدير له على هذه اللفتة غير المستغربة من أمير المنطقة التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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أمير تبوك يواسي أسرة "السحلي" في وفاة أحد أعيان محافظة الوجه
سبق

واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أسرة السحلي في وفاة فقيدهم عبدالقادر بن عبدالسلام السحلي -رحمه الله- أحد أعيان محافظة الوجه.

وأعرب الأمير فهد بن سلطان عن خالص تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهة أخرى أعرب نجل الفقيد زياد السحلي باسمه ونيابة عن جميع أسرتهم عن بالغ الشكر والتقدير له على هذه اللفتة غير المستغربة من أمير المنطقة التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
08:16 PM
اخر تعديل
05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
12:11 AM

أمير تبوك يواسي أسرة "السحلي" في وفاة أحد أعيان محافظة الوجه

الأمير فهد بن سلطان يعرب عن خالص تعازيه ومواساته

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أسرة السحلي في وفاة فقيدهم عبدالقادر بن عبدالسلام السحلي -رحمه الله- أحد أعيان محافظة الوجه.

وأعرب الأمير فهد بن سلطان عن خالص تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهة أخرى أعرب نجل الفقيد زياد السحلي باسمه ونيابة عن جميع أسرتهم عن بالغ الشكر والتقدير له على هذه اللفتة غير المستغربة من أمير المنطقة التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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