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فلسطين.. 106 حالات نشطة لمصابي "كورونا" من أصل 643 حالة

"الصحة الفلسطينية": نسبة الشفاء تجاوزت 82% من مجمل الإصابات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن عدد الحالات النشطة بفيروس "كورونا" بلغ 106 حالات، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالية منذ بدء رصد الفيروس في فلسطين 643 إصابة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في تصريح صحفي اليوم: إن "الحالات النشطة تتوزع في محافظة القدس 23 حالة، ومحافظة الخليل 12 حالة، ومحافظة قلقيلية 16 حالة، ومحافظة جنين 4 حالات، إضافة إلى المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) 51 حالة".

وأضافت: أن "العدد الإجمالي لحالات الشفاء يبلغ 532 حالة، أي بنسبة 82.8% من مجمل الإصابات".

فيروس كورونا الجديد

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فلسطين.. 106 حالات نشطة لمصابي "كورونا" من أصل 643 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن عدد الحالات النشطة بفيروس "كورونا" بلغ 106 حالات، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالية منذ بدء رصد الفيروس في فلسطين 643 إصابة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في تصريح صحفي اليوم: إن "الحالات النشطة تتوزع في محافظة القدس 23 حالة، ومحافظة الخليل 12 حالة، ومحافظة قلقيلية 16 حالة، ومحافظة جنين 4 حالات، إضافة إلى المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) 51 حالة".

وأضافت: أن "العدد الإجمالي لحالات الشفاء يبلغ 532 حالة، أي بنسبة 82.8% من مجمل الإصابات".

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
06:40 PM
اخر تعديل
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
11:41 PM

فلسطين.. 106 حالات نشطة لمصابي "كورونا" من أصل 643 حالة

"الصحة الفلسطينية": نسبة الشفاء تجاوزت 82% من مجمل الإصابات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن عدد الحالات النشطة بفيروس "كورونا" بلغ 106 حالات، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالية منذ بدء رصد الفيروس في فلسطين 643 إصابة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في تصريح صحفي اليوم: إن "الحالات النشطة تتوزع في محافظة القدس 23 حالة، ومحافظة الخليل 12 حالة، ومحافظة قلقيلية 16 حالة، ومحافظة جنين 4 حالات، إضافة إلى المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) 51 حالة".

وأضافت: أن "العدد الإجمالي لحالات الشفاء يبلغ 532 حالة، أي بنسبة 82.8% من مجمل الإصابات".

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