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زعيم الديمقراطيين بالكونغرس: محاكمة ترامب ستكون سريعة ولكنها عادلة

قال إنه لا ينبغي أن تستغرق وقتاً طويلاً لأن لدينا الكثير لنفعله

أكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب الثانية في المجلس ستتحرك بوتيرة سريعة نسبياً لكنها ستكون "عادلة"، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، قال "شومر" في مؤتمر صحفي له في نيويورك : "ستكون محاكمة عادلة لكنها ستتحرك بسرعة نسبية"، مضيفاً: "لا ينبغي أن تستغرق الكثير من الوقت لأن لدينا الكثير لنفعله".

وصوت مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 يناير 2021، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الجمهوري ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.


وبالتالي أصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

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زعيم الديمقراطيين بالكونغرس: محاكمة ترامب ستكون سريعة ولكنها عادلة
سبق

أكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب الثانية في المجلس ستتحرك بوتيرة سريعة نسبياً لكنها ستكون "عادلة"، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، قال "شومر" في مؤتمر صحفي له في نيويورك : "ستكون محاكمة عادلة لكنها ستتحرك بسرعة نسبية"، مضيفاً: "لا ينبغي أن تستغرق الكثير من الوقت لأن لدينا الكثير لنفعله".

وصوت مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 يناير 2021، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الجمهوري ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.


وبالتالي أصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
12:52 AM

زعيم الديمقراطيين بالكونغرس: محاكمة ترامب ستكون سريعة ولكنها عادلة

قال إنه لا ينبغي أن تستغرق وقتاً طويلاً لأن لدينا الكثير لنفعله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب الثانية في المجلس ستتحرك بوتيرة سريعة نسبياً لكنها ستكون "عادلة"، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، قال "شومر" في مؤتمر صحفي له في نيويورك : "ستكون محاكمة عادلة لكنها ستتحرك بسرعة نسبية"، مضيفاً: "لا ينبغي أن تستغرق الكثير من الوقت لأن لدينا الكثير لنفعله".

وصوت مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 يناير 2021، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الجمهوري ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.


وبالتالي أصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

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