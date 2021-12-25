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"الانتماء الوطني مسؤولية".. مبادرة تُطلقها "الإسلامية" لمنسوبيها بالشرقية بعد غد

تستهدف الأئمة والخطباء والمؤذنين والمراقبين.. و"الدويش": متابعة ودعم من الوزير

يقيم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء، بعد غد الأحد ولمدة يومين، مبادرة "الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة"، وتستهدف جميع منسوبي المساجد بالمنطقة من أئمة وخطباء ومؤذنين ومراقبين ومراقبات.

وتشمل المبادرة دورات تدريبية، وورش عمل، وندوات وبرامج ولقاءات علمية، ومحاضرات توعوية، تناقش محاور بالتأصيل الشرعي للانتماء الوطني وكيفية تحقيقه لمنسوبي المساجد، وأهمية لزوم الجماعة والتحذير من التحزبات والجماعات، وبعض المهارات مثل أمانة تطوير الأداء، ومهارات إعداد وإلقاء خطبة الجمعة، والانتماء والمواطنة واجب شرعي وتطبيق عملي، وتعزيز الانتماء والمواطنة.

وأوضح المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية،عمر بن فيصل وطبان الدويش، أن البرنامج يبدأ في التاسعة صباحا من يوم الأحد وينتهي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم الاثنين مشتملاً على 5 محاضرات تحت عنوان: "الانتماء الوطني.. الانتماء والمواطنة واجب شرعي وتطبيق عملي"، وكذلك ثلاث ورش عمل ولمدة 3 ساعات تحت عنوان "أمانة تطوير الأداء.. تعزيز الانتماء والمواطنة"، ودورتين تدريبيتين تستمران 3 ساعات لكل دورة تحت عنوان: "مهارات إعداد وإلقاء خطبة الجمعة".

كما أشار "الدويش" إلى أن فرع المنطقة الشرقية سينفذ محاضرة بمحافظة الأحساء تحت عنوان: "الانتماء والمواطنة واجب شرعي" وتطبيق عملي، تشمل منسوبي المساجد من مؤذنين وأئمة وخطباء بالنادي الأدبي بالأحساء في يوم الاثنين الموافق 23/ 5/ 1443 ويقدم البرنامج نخبة من المشائخ؛ وهم كل من الشيخ فؤاد بن سعود العمري والشيخ صالح بن خليفة الكليب والشيخ محمد بن زيد المدخلي.

وبيّن مدير عام فرع الشؤون الإسلامية، في ختام تصريحه، أن مشاركة الفروع بهذه المبادرة تأتي بمتابعة وبتوجيه من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يؤكد دائمًا أهمية تطوير أداء منسوبي المساجد بما يرتقي بالرسالة ومخرجات العمل الدعوي لمواكبة التطلعات.

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"الانتماء الوطني مسؤولية".. مبادرة تُطلقها "الإسلامية" لمنسوبيها بالشرقية بعد غد
سبق

يقيم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء، بعد غد الأحد ولمدة يومين، مبادرة "الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة"، وتستهدف جميع منسوبي المساجد بالمنطقة من أئمة وخطباء ومؤذنين ومراقبين ومراقبات.

وتشمل المبادرة دورات تدريبية، وورش عمل، وندوات وبرامج ولقاءات علمية، ومحاضرات توعوية، تناقش محاور بالتأصيل الشرعي للانتماء الوطني وكيفية تحقيقه لمنسوبي المساجد، وأهمية لزوم الجماعة والتحذير من التحزبات والجماعات، وبعض المهارات مثل أمانة تطوير الأداء، ومهارات إعداد وإلقاء خطبة الجمعة، والانتماء والمواطنة واجب شرعي وتطبيق عملي، وتعزيز الانتماء والمواطنة.

وأوضح المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية،عمر بن فيصل وطبان الدويش، أن البرنامج يبدأ في التاسعة صباحا من يوم الأحد وينتهي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم الاثنين مشتملاً على 5 محاضرات تحت عنوان: "الانتماء الوطني.. الانتماء والمواطنة واجب شرعي وتطبيق عملي"، وكذلك ثلاث ورش عمل ولمدة 3 ساعات تحت عنوان "أمانة تطوير الأداء.. تعزيز الانتماء والمواطنة"، ودورتين تدريبيتين تستمران 3 ساعات لكل دورة تحت عنوان: "مهارات إعداد وإلقاء خطبة الجمعة".

كما أشار "الدويش" إلى أن فرع المنطقة الشرقية سينفذ محاضرة بمحافظة الأحساء تحت عنوان: "الانتماء والمواطنة واجب شرعي" وتطبيق عملي، تشمل منسوبي المساجد من مؤذنين وأئمة وخطباء بالنادي الأدبي بالأحساء في يوم الاثنين الموافق 23/ 5/ 1443 ويقدم البرنامج نخبة من المشائخ؛ وهم كل من الشيخ فؤاد بن سعود العمري والشيخ صالح بن خليفة الكليب والشيخ محمد بن زيد المدخلي.

وبيّن مدير عام فرع الشؤون الإسلامية، في ختام تصريحه، أن مشاركة الفروع بهذه المبادرة تأتي بمتابعة وبتوجيه من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يؤكد دائمًا أهمية تطوير أداء منسوبي المساجد بما يرتقي بالرسالة ومخرجات العمل الدعوي لمواكبة التطلعات.

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
07:39 PM

"الانتماء الوطني مسؤولية".. مبادرة تُطلقها "الإسلامية" لمنسوبيها بالشرقية بعد غد

تستهدف الأئمة والخطباء والمؤذنين والمراقبين.. و"الدويش": متابعة ودعم من الوزير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يقيم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء، بعد غد الأحد ولمدة يومين، مبادرة "الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة"، وتستهدف جميع منسوبي المساجد بالمنطقة من أئمة وخطباء ومؤذنين ومراقبين ومراقبات.

وتشمل المبادرة دورات تدريبية، وورش عمل، وندوات وبرامج ولقاءات علمية، ومحاضرات توعوية، تناقش محاور بالتأصيل الشرعي للانتماء الوطني وكيفية تحقيقه لمنسوبي المساجد، وأهمية لزوم الجماعة والتحذير من التحزبات والجماعات، وبعض المهارات مثل أمانة تطوير الأداء، ومهارات إعداد وإلقاء خطبة الجمعة، والانتماء والمواطنة واجب شرعي وتطبيق عملي، وتعزيز الانتماء والمواطنة.

وأوضح المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية،عمر بن فيصل وطبان الدويش، أن البرنامج يبدأ في التاسعة صباحا من يوم الأحد وينتهي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم الاثنين مشتملاً على 5 محاضرات تحت عنوان: "الانتماء الوطني.. الانتماء والمواطنة واجب شرعي وتطبيق عملي"، وكذلك ثلاث ورش عمل ولمدة 3 ساعات تحت عنوان "أمانة تطوير الأداء.. تعزيز الانتماء والمواطنة"، ودورتين تدريبيتين تستمران 3 ساعات لكل دورة تحت عنوان: "مهارات إعداد وإلقاء خطبة الجمعة".

كما أشار "الدويش" إلى أن فرع المنطقة الشرقية سينفذ محاضرة بمحافظة الأحساء تحت عنوان: "الانتماء والمواطنة واجب شرعي" وتطبيق عملي، تشمل منسوبي المساجد من مؤذنين وأئمة وخطباء بالنادي الأدبي بالأحساء في يوم الاثنين الموافق 23/ 5/ 1443 ويقدم البرنامج نخبة من المشائخ؛ وهم كل من الشيخ فؤاد بن سعود العمري والشيخ صالح بن خليفة الكليب والشيخ محمد بن زيد المدخلي.

وبيّن مدير عام فرع الشؤون الإسلامية، في ختام تصريحه، أن مشاركة الفروع بهذه المبادرة تأتي بمتابعة وبتوجيه من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يؤكد دائمًا أهمية تطوير أداء منسوبي المساجد بما يرتقي بالرسالة ومخرجات العمل الدعوي لمواكبة التطلعات.

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