النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المملكة المتحدة تسجل 2,144 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات يقترب من 4.5 مليون ونحو 128 ألفًا فارقوا الحياة

سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 2,144 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و27 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,425,940، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,570 .

الرئيسية/ محطات

اعلان
المملكة المتحدة تسجل 2,144 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 2,144 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و27 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,425,940، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,570 .

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
12:25 AM

المملكة المتحدة تسجل 2,144 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات يقترب من 4.5 مليون ونحو 128 ألفًا فارقوا الحياة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
0
412

سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 2,144 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و27 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,425,940، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,570 .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,593
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,385
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,995
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,862

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة