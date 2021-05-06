وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,425,940، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,570 .

المملكة المتحدة تسجل 2,144 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-06 سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 2,144 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و27 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,425,940، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,570 .

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442 12:25 AM

المملكة المتحدة تسجل 2,144 إصابة جديدة بفيروس كورونا إجمالي الإصابات يقترب من 4.5 مليون ونحو 128 ألفًا فارقوا الحياة





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سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 2,144 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و27 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,425,940، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,570 .