بعد إعفاء دبلوماسيين.. "البرهان" يعفي النائب العام السوداني من منصبه

"أبو هاجة" قال إن الإجراءات التي اتخذها الجيش من أجل تصحيح المسار

أعفى قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأحد، النائب العام مبارك محمود من منصبه، حسب ما ذكر التلفزيون السوداني، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أعفى البرهان في وقت سابق، عددًا من المسؤولين، بينهم دبلوماسيون، من مناصبهم، منذ الإجراءات التي اتخذها الجيش في الـ25 من أكتوبر الجاري.

وفي وقت سابق، قال الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني، إن الإجراءات التي اتخذها الجيش هي "من أجل تصحيح المسار في المرحلة الانتقالية، التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير".

وأضاف أبو هاجة في بيان أن الجيش السوداني لن يسمح لأي جهة باستغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أجندة حزبية ضيقة لا تستوعب الأهداف الوطنية.

وكان الجيش السوداني أعلن، الأسبوع الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ، قائلاً إنه اضطر إلى هذه الخطوة بعدما رفضت القوى السياسية مقترحات تقدم بها لحل أزمات البلاد.

وقوبل الأمر باحتجاجات من جانب القوى السياسية المؤيدة لحكومة عبد الله حمدوك، وتطالب هذه الاحتجاجات بعودة حكومة يديرها مدنيون لكي تتولى السلطة في البلاد.