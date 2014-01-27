النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دولة أوروبية ترصد أول عملية سطو على لقاحات ضد كورونا

من مؤسسة خاصة بالرعاية الطبية الأولية

أعلنت بولندا، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة سرقة في العالم للقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت إذاعة "RMF FM" البولندية: إنه البلاد سجلت سرقة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد من مؤسسة خاصة للرعاية الطبية الأولية والمتخصصة في قرية إيلوفو أوسادا، في مقاطعة فارمينسكو-مازورسكي.

وأوضحت الإذاعة أنه كان من المفترض أن تكفي كمية اللقاح المسروقة لتطعيم خمسة عشر شخصاً.

وحسب الإذاعة: فإنه لم يكن هناك شيء آخر مفقود من تلك المؤسسة الطبية الخاصة غير اللقاحات المسروقة.

الجدير ذكره أن بولندا أطلقت، إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر؛ حملة تطعيم جماعي ضد فيروس كورونا بلقاح من إنتاج شركتَي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وفي وقت لاحق بدأت السلطات الصحية في بولندا استخدام لقاح طورته شركة "موديرنا" الأمريكية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
دولة أوروبية ترصد أول عملية سطو على لقاحات ضد كورونا
سبق

أعلنت بولندا، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة سرقة في العالم للقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت إذاعة "RMF FM" البولندية: إنه البلاد سجلت سرقة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد من مؤسسة خاصة للرعاية الطبية الأولية والمتخصصة في قرية إيلوفو أوسادا، في مقاطعة فارمينسكو-مازورسكي.

وأوضحت الإذاعة أنه كان من المفترض أن تكفي كمية اللقاح المسروقة لتطعيم خمسة عشر شخصاً.

وحسب الإذاعة: فإنه لم يكن هناك شيء آخر مفقود من تلك المؤسسة الطبية الخاصة غير اللقاحات المسروقة.

الجدير ذكره أن بولندا أطلقت، إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر؛ حملة تطعيم جماعي ضد فيروس كورونا بلقاح من إنتاج شركتَي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وفي وقت لاحق بدأت السلطات الصحية في بولندا استخدام لقاح طورته شركة "موديرنا" الأمريكية.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
05:21 PM

دولة أوروبية ترصد أول عملية سطو على لقاحات ضد كورونا

من مؤسسة خاصة بالرعاية الطبية الأولية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
243

أعلنت بولندا، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة سرقة في العالم للقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت إذاعة "RMF FM" البولندية: إنه البلاد سجلت سرقة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد من مؤسسة خاصة للرعاية الطبية الأولية والمتخصصة في قرية إيلوفو أوسادا، في مقاطعة فارمينسكو-مازورسكي.

وأوضحت الإذاعة أنه كان من المفترض أن تكفي كمية اللقاح المسروقة لتطعيم خمسة عشر شخصاً.

وحسب الإذاعة: فإنه لم يكن هناك شيء آخر مفقود من تلك المؤسسة الطبية الخاصة غير اللقاحات المسروقة.

الجدير ذكره أن بولندا أطلقت، إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر؛ حملة تطعيم جماعي ضد فيروس كورونا بلقاح من إنتاج شركتَي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وفي وقت لاحق بدأت السلطات الصحية في بولندا استخدام لقاح طورته شركة "موديرنا" الأمريكية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,614
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,177
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,104
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,006

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة