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تعاني لحماية حساباتك المختلفة على الإنترنت.. جرب "الباسورد اللذيذ"

كلمات من وحي المطبخ سهلة ومعقدة في آن واحد ويصعب اختراقها

كلمة السر للحسابات المختلفة على الإنترنت تعتبر معضلة بالنسبة لبعض المستخدمين، حيث يجب أن تكون صعبة بحيث لا تخمن وسهلة بحيث تتذكرها.

وإذا كنت ممن يرغبون في تكوين كلمات مرور لطيفة وسهلة الحفظ بدلاً من الكلمات المعقدة كثيرة الحروف والأرقام فإن موقع itadakimasu.app يقدم لك المساعدة في ذلك.

ويقترح موقع itadakimasu.app على المستخدم عبارات مرور "لذيذة" مستوحاة من عالم الطهي مثل wheat rosemary tea pie (إكليل القمح فطيرة الشاي) و almond oil kale bluefish walnut kebab (زيت اللوز بالسمك وجوز الكباب).

وبحسب "العين" الإخبارية، فإن الفكرة وراء ذلك أنه يصعب اختراق كلمات المرور المعقدة.

ويتم إنشاء عبارات المرور في شكل سلاسل من الكلمات المفصولة بمسافات.

ومن خلال تجميع العديد من الكلمات معاً في عبارة مرور تزداد المجموعات الممكنة.

ومع ازدياد عدد المجموعات الممكنة يزداد الوقت المطلوب لاختراق كلمة المرور.

ويمكن ضبط مكون كلمة المرور لعبارات مرور من ثلاث إلى عشر كلمات - جميعها ذات خلفية واحدة كالطهي.

ومع ذلك، لا يمكن استخدام عبارات المرور دون قيود، فعلى سبيل المثال لا تزال بعض خدمات الويب تتطلب حروفا كبيرة وصغيرة أو حروفا خاصة أو أرقاما في كلمات المرور، مع دمجها في عبارات المرور إذا لزم الأمر.

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تعاني لحماية حساباتك المختلفة على الإنترنت.. جرب "الباسورد اللذيذ"
سبق

كلمة السر للحسابات المختلفة على الإنترنت تعتبر معضلة بالنسبة لبعض المستخدمين، حيث يجب أن تكون صعبة بحيث لا تخمن وسهلة بحيث تتذكرها.

وإذا كنت ممن يرغبون في تكوين كلمات مرور لطيفة وسهلة الحفظ بدلاً من الكلمات المعقدة كثيرة الحروف والأرقام فإن موقع itadakimasu.app يقدم لك المساعدة في ذلك.

ويقترح موقع itadakimasu.app على المستخدم عبارات مرور "لذيذة" مستوحاة من عالم الطهي مثل wheat rosemary tea pie (إكليل القمح فطيرة الشاي) و almond oil kale bluefish walnut kebab (زيت اللوز بالسمك وجوز الكباب).

وبحسب "العين" الإخبارية، فإن الفكرة وراء ذلك أنه يصعب اختراق كلمات المرور المعقدة.

ويتم إنشاء عبارات المرور في شكل سلاسل من الكلمات المفصولة بمسافات.

ومن خلال تجميع العديد من الكلمات معاً في عبارة مرور تزداد المجموعات الممكنة.

ومع ازدياد عدد المجموعات الممكنة يزداد الوقت المطلوب لاختراق كلمة المرور.

ويمكن ضبط مكون كلمة المرور لعبارات مرور من ثلاث إلى عشر كلمات - جميعها ذات خلفية واحدة كالطهي.

ومع ذلك، لا يمكن استخدام عبارات المرور دون قيود، فعلى سبيل المثال لا تزال بعض خدمات الويب تتطلب حروفا كبيرة وصغيرة أو حروفا خاصة أو أرقاما في كلمات المرور، مع دمجها في عبارات المرور إذا لزم الأمر.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
11:33 AM

تعاني لحماية حساباتك المختلفة على الإنترنت.. جرب "الباسورد اللذيذ"

كلمات من وحي المطبخ سهلة ومعقدة في آن واحد ويصعب اختراقها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
835

كلمة السر للحسابات المختلفة على الإنترنت تعتبر معضلة بالنسبة لبعض المستخدمين، حيث يجب أن تكون صعبة بحيث لا تخمن وسهلة بحيث تتذكرها.

وإذا كنت ممن يرغبون في تكوين كلمات مرور لطيفة وسهلة الحفظ بدلاً من الكلمات المعقدة كثيرة الحروف والأرقام فإن موقع itadakimasu.app يقدم لك المساعدة في ذلك.

ويقترح موقع itadakimasu.app على المستخدم عبارات مرور "لذيذة" مستوحاة من عالم الطهي مثل wheat rosemary tea pie (إكليل القمح فطيرة الشاي) و almond oil kale bluefish walnut kebab (زيت اللوز بالسمك وجوز الكباب).

وبحسب "العين" الإخبارية، فإن الفكرة وراء ذلك أنه يصعب اختراق كلمات المرور المعقدة.

ويتم إنشاء عبارات المرور في شكل سلاسل من الكلمات المفصولة بمسافات.

ومن خلال تجميع العديد من الكلمات معاً في عبارة مرور تزداد المجموعات الممكنة.

ومع ازدياد عدد المجموعات الممكنة يزداد الوقت المطلوب لاختراق كلمة المرور.

ويمكن ضبط مكون كلمة المرور لعبارات مرور من ثلاث إلى عشر كلمات - جميعها ذات خلفية واحدة كالطهي.

ومع ذلك، لا يمكن استخدام عبارات المرور دون قيود، فعلى سبيل المثال لا تزال بعض خدمات الويب تتطلب حروفا كبيرة وصغيرة أو حروفا خاصة أو أرقاما في كلمات المرور، مع دمجها في عبارات المرور إذا لزم الأمر.

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