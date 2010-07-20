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"استشاري مسالك" يحذر من الإكثار في تناول اللحوم في العيد

قال إن ذلك يؤدي لزيادة أملاح الجسم والإصابة بالنقرس

حذر استشاري المسالك البولية وزراعة الكلى الدكتور رضا متبولي، أفراد المجتمع بعدم الإكثار من تناول اللحوم تزامنًا مع أيام عيد الأضحى، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى زيادة أملاح الجسم والتعرض للإصابة لا قدر الله بالنقرس.

وقال، إن النقرس أحد أشكال التهاب المفاصل، إذ ترتفع فيه نسبة حمض اليوريك - حمض البول - في الدم، ما يسبب الشعور بآلام شديدة في المفصل، وقد يصاحب هذا الالتهاب تورم، واحمرار، وارتفاع في درجة حرارة الجسم، مبينًا أن المرض يتطور في الرجال البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عامًا، وعند النساء بعد سن الخامسة والخمسين، ولكن بشكل عام فإن النقرس مرض شائع في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا بغض النظر عن الجنس، وهو نادر الحدوث عند الأطفال.

عوامل خطورة النقرس
وقال إن هناك بعض عوامل الخطورة التي تساعد في حدوث النقرس مثل السمنة المفرطة، بعض الحالات الصحية التي تكون فيها نسبة حمض اليوريك مرتفعة، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، وأمراض القلب، وبعض الأدوية التي تزيد من ارتفاع نسبة حمض اليوريك، مثل الأدوية المدرة للبول، الإكثار من تناول اللحوم الحمراء، والمحار، وبعض أنواع الأطعمة الغنية بالبروتين التي تزيد من ارتفاع نسبة حمض اليوريك، المشروبات الغازية، الجفاف وعدم شرب كمية كافية من السوائل.

مستوى حمض اليوريك
وأوضح "متبولي" أنه يمكن الوقاية من النقرس من خلال اتباع بعض النصائح وهي تناول الأطعمة الصحية التي تساعد في تقليل مستوى حمض اليوريك في الدم، مثل جميع الخضروات، الحليب خالي الدسم، ومنتجات الحليب قليل الدسم، الزيوت النباتية، تناول الفواكه، فيتامين C، تناول كمية كافية من السوائل خصوصًا الماء، ممارسة النشاط البدني والبدء في خسارة الوزن الزائد، إذ يساعد ذلك على التقليل من حمض اليوريك والوقاية من الإصابة بالنقرس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"استشاري مسالك" يحذر من الإكثار في تناول اللحوم في العيد
سبق

حذر استشاري المسالك البولية وزراعة الكلى الدكتور رضا متبولي، أفراد المجتمع بعدم الإكثار من تناول اللحوم تزامنًا مع أيام عيد الأضحى، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى زيادة أملاح الجسم والتعرض للإصابة لا قدر الله بالنقرس.

وقال، إن النقرس أحد أشكال التهاب المفاصل، إذ ترتفع فيه نسبة حمض اليوريك - حمض البول - في الدم، ما يسبب الشعور بآلام شديدة في المفصل، وقد يصاحب هذا الالتهاب تورم، واحمرار، وارتفاع في درجة حرارة الجسم، مبينًا أن المرض يتطور في الرجال البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عامًا، وعند النساء بعد سن الخامسة والخمسين، ولكن بشكل عام فإن النقرس مرض شائع في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا بغض النظر عن الجنس، وهو نادر الحدوث عند الأطفال.

عوامل خطورة النقرس
وقال إن هناك بعض عوامل الخطورة التي تساعد في حدوث النقرس مثل السمنة المفرطة، بعض الحالات الصحية التي تكون فيها نسبة حمض اليوريك مرتفعة، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، وأمراض القلب، وبعض الأدوية التي تزيد من ارتفاع نسبة حمض اليوريك، مثل الأدوية المدرة للبول، الإكثار من تناول اللحوم الحمراء، والمحار، وبعض أنواع الأطعمة الغنية بالبروتين التي تزيد من ارتفاع نسبة حمض اليوريك، المشروبات الغازية، الجفاف وعدم شرب كمية كافية من السوائل.

مستوى حمض اليوريك
وأوضح "متبولي" أنه يمكن الوقاية من النقرس من خلال اتباع بعض النصائح وهي تناول الأطعمة الصحية التي تساعد في تقليل مستوى حمض اليوريك في الدم، مثل جميع الخضروات، الحليب خالي الدسم، ومنتجات الحليب قليل الدسم، الزيوت النباتية، تناول الفواكه، فيتامين C، تناول كمية كافية من السوائل خصوصًا الماء، ممارسة النشاط البدني والبدء في خسارة الوزن الزائد، إذ يساعد ذلك على التقليل من حمض اليوريك والوقاية من الإصابة بالنقرس.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
09:19 PM

"استشاري مسالك" يحذر من الإكثار في تناول اللحوم في العيد

قال إن ذلك يؤدي لزيادة أملاح الجسم والإصابة بالنقرس

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عبدالله الراجحي - جدة
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حذر استشاري المسالك البولية وزراعة الكلى الدكتور رضا متبولي، أفراد المجتمع بعدم الإكثار من تناول اللحوم تزامنًا مع أيام عيد الأضحى، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى زيادة أملاح الجسم والتعرض للإصابة لا قدر الله بالنقرس.

وقال، إن النقرس أحد أشكال التهاب المفاصل، إذ ترتفع فيه نسبة حمض اليوريك - حمض البول - في الدم، ما يسبب الشعور بآلام شديدة في المفصل، وقد يصاحب هذا الالتهاب تورم، واحمرار، وارتفاع في درجة حرارة الجسم، مبينًا أن المرض يتطور في الرجال البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عامًا، وعند النساء بعد سن الخامسة والخمسين، ولكن بشكل عام فإن النقرس مرض شائع في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا بغض النظر عن الجنس، وهو نادر الحدوث عند الأطفال.

عوامل خطورة النقرس
وقال إن هناك بعض عوامل الخطورة التي تساعد في حدوث النقرس مثل السمنة المفرطة، بعض الحالات الصحية التي تكون فيها نسبة حمض اليوريك مرتفعة، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، وأمراض القلب، وبعض الأدوية التي تزيد من ارتفاع نسبة حمض اليوريك، مثل الأدوية المدرة للبول، الإكثار من تناول اللحوم الحمراء، والمحار، وبعض أنواع الأطعمة الغنية بالبروتين التي تزيد من ارتفاع نسبة حمض اليوريك، المشروبات الغازية، الجفاف وعدم شرب كمية كافية من السوائل.

مستوى حمض اليوريك
وأوضح "متبولي" أنه يمكن الوقاية من النقرس من خلال اتباع بعض النصائح وهي تناول الأطعمة الصحية التي تساعد في تقليل مستوى حمض اليوريك في الدم، مثل جميع الخضروات، الحليب خالي الدسم، ومنتجات الحليب قليل الدسم، الزيوت النباتية، تناول الفواكه، فيتامين C، تناول كمية كافية من السوائل خصوصًا الماء، ممارسة النشاط البدني والبدء في خسارة الوزن الزائد، إذ يساعد ذلك على التقليل من حمض اليوريك والوقاية من الإصابة بالنقرس.

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