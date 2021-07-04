التفاصيل الكاملة لمفاجأة "سامسونج" الشهر المقبل

ستطلق أجهزة مختلفة في مؤتمرها العالمي القادم

كشفت تقارير مسربة حديثة، التفاصيل الكاملة للمفاجأة التي ستقدّمها شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية لعشاق أجهزتها حول العالم، خلال شهر أغسطس المقبل.

وأوضحت التقارير المنشورة عبر موقع "جي إس إم آرينا" أن سامسونج تنوي أن تطلق أجهزتها الجديدة القابلة للطي بجانب أجهزة ذكية أخرى في 11 أغسطس المقبل.

وستطلق سامسونج في مؤتمرها العالمي هاتفي "جلاكسي زد فولد 3"، و"جلاكسي زد فليب 3" القابلين للطي، بجانب ساعتها الذكية الجديدة "جلاكسي ووتش 4"، وسماعتها الذكية الجديدة "جلاكسي بود 2".

جلاكسي زد فولد 3

وكشفت التسريبات المواصفات المتوقع أن يأتي بها هاتف "جلاكسي زد فولد"؛ حيث سيأتي بشكل يشبه هواتف "نوت"، مدعومًا بقلم "إس بين" الذكي، وبشاشتين من نوع "سوبر أموليد"، تأتي الأولى بقياس 6.23 بوصة، والثانية الداخلية بقياس 7.55 بوصة.

وسيتم دعم الهاتف بمعالج خارق من نوع "سنابدراغون 888" وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 12 جيجابايت، وسيزود بـ5 كاميرات دفعة واحدة.

وجاءت تقسيم كاميرات هاتف "جلاكسي زد فولد 3" على النحو التالي؛ حيث ستوجد 3 كاميرات خلفية كل منهما بدقة 12 ميجابيكسل، مدعومة بتقنية الضبط التلقائي للصورة، وزاوية التصوير فائقة السرعة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، وكاميرا على شاشة الغطاء بدقة 10 ميجابيكسل.

ومن المتوقع أن يكون سعر هاتف "جلاكسي زد فولد 3" أرخص من سابقيه؛ مما سيجعله منافسًا شرسًا في سوق الهواتف قابلة للطي.

جلاكسي زد فليب 3

أما بالنسبة لهاتف "جلاكسي زد فليب 3"؛ فلا يوجد معلومات كبيرة مسربة حول؛ ولكن سيتم دعمه أيضًا بمعالج "سنابدراغون 888" فائق السرعة، بجانب ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 8 جيجابايت.

كما أن الهاتف سيكون مزودًا ببطارية بسعة 3300 ميللي أمبير في الساعة، وشاشة خارجية بقياس 1.9 بوصة، وداخلية بقياس 6.7 بوصة.

وسيكون الهاتف أرخص بنحو 20% عن النسخ السابقة منه أيضًا.

جلاكسي ووتش 4

أما بالنسبة لساعة سامسونج الذكية الجديدة، فستعتمد على نظام تشغيل "ووتش أو إس" بواجهة مستخدم "وان يو آي ووتش" الجديدة.

وستزود سامسونج ساعتها الذكية الجديدة بألوان مختلفة وإطارات متنوعة ما بين الدائري والمربع؛ بحيث تُرضي جميع الأذواق.

جلاكسي بود 2

وستدعم الشركة الكورية الجنوبية سماعتها الذكية الجديدة بتصميم أنيق يشبه سماعات "جلاكسي بودز برو"، بالإضافة إلى تقنيات جديدة متميزة، مثل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة، ورؤوس السماعات التي تدور لتناسب أي شخص في أي وضع، كما ستتاح بمجموعة ألوان متميزة.