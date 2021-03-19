أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 19 مارس 2021، تسجيل 391 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 383890 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 263 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 373624 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6590 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3811 والحالات الحرجة 574 حالة.
"الصحة": تسجيل 391 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 263 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 19 مارس 2021، تسجيل 391 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 383890 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 263 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 373624 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6590 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3811 والحالات الحرجة 574 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 19 مارس 2021، تسجيل 391 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 383890 حالة.
"الصحة": تسجيل 391 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 263 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 19 مارس 2021، تسجيل 391 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 383890 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 263 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 373624 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6590 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3811 والحالات الحرجة 574 حالة.