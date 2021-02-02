آخر أرقام كورونا في المملكة تكشف: زيادة ملحوظة في "المؤكدة والنشطة والحرجة"

310 إصابات جديدة في آخر 24 ساعة ترفع إجمالي الإصابات إلى 368639 حالة

كشفت الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة ضمن التقرير اليومي لمستجدات كورونا في المملكة عن زيادة ملحوظة في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة والحرجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل (310) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (368639) حالة، من بينها (2146) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (375) حالة حرجة، كما تم تسجيل (271) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (360110) حالات.

وبلغ عدد الوفيات (6383) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة يرحمهم الله جميعاً، لافتةً إلى أنه تم إجراء (52176) فحصاً مخبرياً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.