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المدارس تستقبل أكثر من 6 ملايين طالب غدًا.. والتعليم تشدد على الانضباط

تجهيزات ميدانية واستعدادات بالنقل المدرسي.. يستقبلهم ٥١٦ ألف معلم ومعلمة

تستقبل مدارس التعليم العام في المملكة، صباح يوم غدٍ الأحد؛ أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الدراسي.

وأكدت وزارة التعليم عن كامل استعداداتها لاستقبال الطلاب في مختلف مراحل التعليم، واكتمال كل التجهيزات المدرسية، وانتظام ٥١٦ ألف معلم ومعلمة في مدارسهم، مشددة على أهمية الانضباط المدرسي من أول يوم دراسي، وتفعيل لائحة المواظبة للطالب.

وتشير إحصاءات التعليم إلى تأمين ما يزيد على 147 مليون كتاب مدرسي في مدارس المملكة، والمدارس السعودية في الخارج، وأنظمة التعليم الأخرى؛ بنسبة 100%، وتوزيعها على المدارس قبل وقت كافٍ من وصول الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في جميع إدارات التعليم.

ويشهد الفصل الدراسي الثاني هذا العام، تأمين (6600) حقيبة رياضيات موزعة على إدارات التعليم؛ للاستفادة منها عمليًّا لتدريس المادة، إضافة إلى تركيب مختبرات العلوم للمدارس والتأكد من جاهزيتها.

وتابعت وزارة التعليم تأمين كل التجهيزات المدرسية لغرف المعلمين والمعلمات، والمختبرات المدرسية، والمكاتب الإدارية، إلى جانب تجهيز غرف مصادر التعلم في جميع مدارس المملكة.

واكتمالًا للتجهيزات الميدانية؛ تم تأمين الفصول الذكية (2520) فصلًا ذكيًّا موزعة على إدارات التعليم؛ كفصول معززة بالتقنية ومجهزة لتزود المعلمين والطلاب بأشكال جديدة من أجهزة الحاسب، والوسائط، وأجهزة العرض والتحكم، وتخلق فرصًا جديدة للتعليم والتعلم، من خلال دمج تقنية الشبكات وتقنية الصوت والصورة والتقنية الرقمية، كما تم تأمين (6625) فصلًا تشاركيًّا لجميع إدارات التعليم وفق آلية العمل التعاوني التي تتطلّبها المرحلة الأولية.

وفي النقل التعليمي أكملت الإدارات المعنية استعداداتها لتجهيز الحافلات المدرسية وصيانتها قبل بداية الفصل الدراسي الثاني؛ حيث تتيح وزارة التعليم أكثر من 25 ألف حافلة ومركبة، تستهدف 18 ألف مدرسة.

وفي مجال الأمن والسلامة المدرسية تمّت زيادة معدل تأهيل كل الفئات المسؤولة عن الأمن والسلامة المدرسية في إدارات التعليم؛ حيث تم تزويد المدارس المستهدفة بتجهيزات السلامة اللازمة، إضافة إلى استكمال صيانة (5000) مبنى مدرسي.

وتستقبل 650 مدرسة ضمن مدارس الحد الجنوبي طلابها؛ حيث استكملت جميع التجهيزات الخاصة بالمدارس؛ لاستقبال 55 ألف طالب وطالبة.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدارس تستقبل أكثر من 6 ملايين طالب غدًا.. والتعليم تشدد على الانضباط
سبق

تستقبل مدارس التعليم العام في المملكة، صباح يوم غدٍ الأحد؛ أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الدراسي.

وأكدت وزارة التعليم عن كامل استعداداتها لاستقبال الطلاب في مختلف مراحل التعليم، واكتمال كل التجهيزات المدرسية، وانتظام ٥١٦ ألف معلم ومعلمة في مدارسهم، مشددة على أهمية الانضباط المدرسي من أول يوم دراسي، وتفعيل لائحة المواظبة للطالب.

وتشير إحصاءات التعليم إلى تأمين ما يزيد على 147 مليون كتاب مدرسي في مدارس المملكة، والمدارس السعودية في الخارج، وأنظمة التعليم الأخرى؛ بنسبة 100%، وتوزيعها على المدارس قبل وقت كافٍ من وصول الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في جميع إدارات التعليم.

ويشهد الفصل الدراسي الثاني هذا العام، تأمين (6600) حقيبة رياضيات موزعة على إدارات التعليم؛ للاستفادة منها عمليًّا لتدريس المادة، إضافة إلى تركيب مختبرات العلوم للمدارس والتأكد من جاهزيتها.

وتابعت وزارة التعليم تأمين كل التجهيزات المدرسية لغرف المعلمين والمعلمات، والمختبرات المدرسية، والمكاتب الإدارية، إلى جانب تجهيز غرف مصادر التعلم في جميع مدارس المملكة.

واكتمالًا للتجهيزات الميدانية؛ تم تأمين الفصول الذكية (2520) فصلًا ذكيًّا موزعة على إدارات التعليم؛ كفصول معززة بالتقنية ومجهزة لتزود المعلمين والطلاب بأشكال جديدة من أجهزة الحاسب، والوسائط، وأجهزة العرض والتحكم، وتخلق فرصًا جديدة للتعليم والتعلم، من خلال دمج تقنية الشبكات وتقنية الصوت والصورة والتقنية الرقمية، كما تم تأمين (6625) فصلًا تشاركيًّا لجميع إدارات التعليم وفق آلية العمل التعاوني التي تتطلّبها المرحلة الأولية.

وفي النقل التعليمي أكملت الإدارات المعنية استعداداتها لتجهيز الحافلات المدرسية وصيانتها قبل بداية الفصل الدراسي الثاني؛ حيث تتيح وزارة التعليم أكثر من 25 ألف حافلة ومركبة، تستهدف 18 ألف مدرسة.

وفي مجال الأمن والسلامة المدرسية تمّت زيادة معدل تأهيل كل الفئات المسؤولة عن الأمن والسلامة المدرسية في إدارات التعليم؛ حيث تم تزويد المدارس المستهدفة بتجهيزات السلامة اللازمة، إضافة إلى استكمال صيانة (5000) مبنى مدرسي.

وتستقبل 650 مدرسة ضمن مدارس الحد الجنوبي طلابها؛ حيث استكملت جميع التجهيزات الخاصة بالمدارس؛ لاستقبال 55 ألف طالب وطالبة.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
01:37 PM

المدارس تستقبل أكثر من 6 ملايين طالب غدًا.. والتعليم تشدد على الانضباط

تجهيزات ميدانية واستعدادات بالنقل المدرسي.. يستقبلهم ٥١٦ ألف معلم ومعلمة

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عبدالحكيم شار - الرياض
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2,231

تستقبل مدارس التعليم العام في المملكة، صباح يوم غدٍ الأحد؛ أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الدراسي.

وأكدت وزارة التعليم عن كامل استعداداتها لاستقبال الطلاب في مختلف مراحل التعليم، واكتمال كل التجهيزات المدرسية، وانتظام ٥١٦ ألف معلم ومعلمة في مدارسهم، مشددة على أهمية الانضباط المدرسي من أول يوم دراسي، وتفعيل لائحة المواظبة للطالب.

وتشير إحصاءات التعليم إلى تأمين ما يزيد على 147 مليون كتاب مدرسي في مدارس المملكة، والمدارس السعودية في الخارج، وأنظمة التعليم الأخرى؛ بنسبة 100%، وتوزيعها على المدارس قبل وقت كافٍ من وصول الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في جميع إدارات التعليم.

ويشهد الفصل الدراسي الثاني هذا العام، تأمين (6600) حقيبة رياضيات موزعة على إدارات التعليم؛ للاستفادة منها عمليًّا لتدريس المادة، إضافة إلى تركيب مختبرات العلوم للمدارس والتأكد من جاهزيتها.

وتابعت وزارة التعليم تأمين كل التجهيزات المدرسية لغرف المعلمين والمعلمات، والمختبرات المدرسية، والمكاتب الإدارية، إلى جانب تجهيز غرف مصادر التعلم في جميع مدارس المملكة.

واكتمالًا للتجهيزات الميدانية؛ تم تأمين الفصول الذكية (2520) فصلًا ذكيًّا موزعة على إدارات التعليم؛ كفصول معززة بالتقنية ومجهزة لتزود المعلمين والطلاب بأشكال جديدة من أجهزة الحاسب، والوسائط، وأجهزة العرض والتحكم، وتخلق فرصًا جديدة للتعليم والتعلم، من خلال دمج تقنية الشبكات وتقنية الصوت والصورة والتقنية الرقمية، كما تم تأمين (6625) فصلًا تشاركيًّا لجميع إدارات التعليم وفق آلية العمل التعاوني التي تتطلّبها المرحلة الأولية.

وفي النقل التعليمي أكملت الإدارات المعنية استعداداتها لتجهيز الحافلات المدرسية وصيانتها قبل بداية الفصل الدراسي الثاني؛ حيث تتيح وزارة التعليم أكثر من 25 ألف حافلة ومركبة، تستهدف 18 ألف مدرسة.

وفي مجال الأمن والسلامة المدرسية تمّت زيادة معدل تأهيل كل الفئات المسؤولة عن الأمن والسلامة المدرسية في إدارات التعليم؛ حيث تم تزويد المدارس المستهدفة بتجهيزات السلامة اللازمة، إضافة إلى استكمال صيانة (5000) مبنى مدرسي.

وتستقبل 650 مدرسة ضمن مدارس الحد الجنوبي طلابها؛ حيث استكملت جميع التجهيزات الخاصة بالمدارس؛ لاستقبال 55 ألف طالب وطالبة.

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