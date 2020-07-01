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جامعة الطائف تفتح القبول في 25 برنامجًا نوعيًّا للماجستير ودبلوم عالٍ واحد

بدءًا من يوم غد حتى يوم الخميس المقبل عبر بوابة القبول الإلكترونية

أعلنت جامعة الطائف إتاحة التقديم للراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا، وذلك عبر فتح باب القبول في 25 برنامجًا نوعيًّا للماجستير، ودبلوم عالٍ واحد، بدءًا من غد الخميس الموافق 11 ذي القعدة حتى يوم الخميس المقبل الموافق 18 من الشهر نفسه، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية.

جاء ذلك وفق بيان تلقته "سبق". وأوضح عميد الدراسات العليا، الدكتور سعد المالكي، في تصريح له أن من أبرز برامج الماجستير المستحدثة: هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الطبي، والبصمة الوراثية والأدلة الجنائية، والقانون، والدراسات القرآنية المعاصرة.

وبيّن عميد الدراسات العليا بجامعة الطائف أن برامج الماجستير المستحدثة تشمل تخصصات: تطبيقات الرياضيات الحاسوبية، التحليل الإحصائي للبيانات، الضوئيات الصناعية، إدارة الأعمال التنفيذي، علوم الويب، علم البيانات، القراءات، الفقه، الترجمة، علم النفس التربوي، الإرشاد النفسي، علم نفس النمو، القياس والتقويم، تقنيات التعليم، التربية الخاصة، القيادة التربوية، السياسات التعليمية، المناهج وطرق التدريس وتعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها.

وأفاد بأن باب القبول سيُفتح كذلك للراغبين في الالتحاق ببرنامج الدبلوم العالي في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي تم اعتماده بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وذكر الدكتور "المالكي" أن برامج الماجستير تقدمها كليات العلوم، وإدارة الأعمال، والعلوم الطبية التطبيقية، والحاسبات وتقنية المعلومات، والشريعة والأنظمة، والآداب، والتربية، والهندسة، إضافة إلى مركز اللغة الإنجليزية.

وأعلن عميد الدراسات العليا بجامعة الطائف إيقاف القبول استثناء هذا العام في برنامج ماجستير تمريض الطوارئ والكوارث، على الرغم من الإقبال الكبير على البرنامج في العام الماضي حرصًا من الجامعة على جودة المخرجات؛ إذ يتطلب البرنامج الممارسة الإكلينيكية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، وذلك لمدة يومين في الأسبوع (بواقع ١٦ ساعة فعلية أسبوعيًّا). وسيُستأنف القبول بعد تخريج الدفعة الحالية.

وكشف أن عمادة الدراسات العليا أقرت عددًا من الضوابط البديلة لتمكين من تعذر عليهم إجراء اختبار القدرات العامة للجامعيين من التقديم نظرًا للظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، ومراعاة مصلحة المتقدمين الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا.

وأشار الدكتور "المالكي" إلى أن هذه البرامج هي نتاج لمبادرة التحول البرامجي للدراسات العليا (عليا) في عامها الثاني، التي أطلقتها جامعة الطائف بمشاركة عدد كبير من الوزارات والهيئات والشركات التي شاركت في تصميم وتحكيم البرامج، منها وزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى، والهيئة العامة للإحصاء، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وشركة الكهرباء، وشركة سابك، إضافة إلى عدد كبير من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات السعودية.

وأكد الدكتور "المالكي" أن برامج الماجستير والدبلوم المقدمة من الجامعة تعزِّز مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع سوق العمل، واحتياجات القطاعات التنموية والصناعية المختلفة؛ إذ تضمن توفير برامج مهنية في بعض التخصصات النوعية التي تخدم رؤية السعودية ٢٠٣٠ وسوق العمل، والتركيز على بناء وحصر المهارات العملية لدى المستهدفين، ورفع الكفاءة المهنية لهم بالاستفادة من النظريات والدراسات التحليلية والتطبيقية.

جامعة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الطائف تفتح القبول في 25 برنامجًا نوعيًّا للماجستير ودبلوم عالٍ واحد
سبق

أعلنت جامعة الطائف إتاحة التقديم للراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا، وذلك عبر فتح باب القبول في 25 برنامجًا نوعيًّا للماجستير، ودبلوم عالٍ واحد، بدءًا من غد الخميس الموافق 11 ذي القعدة حتى يوم الخميس المقبل الموافق 18 من الشهر نفسه، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية.

جاء ذلك وفق بيان تلقته "سبق". وأوضح عميد الدراسات العليا، الدكتور سعد المالكي، في تصريح له أن من أبرز برامج الماجستير المستحدثة: هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الطبي، والبصمة الوراثية والأدلة الجنائية، والقانون، والدراسات القرآنية المعاصرة.

وبيّن عميد الدراسات العليا بجامعة الطائف أن برامج الماجستير المستحدثة تشمل تخصصات: تطبيقات الرياضيات الحاسوبية، التحليل الإحصائي للبيانات، الضوئيات الصناعية، إدارة الأعمال التنفيذي، علوم الويب، علم البيانات، القراءات، الفقه، الترجمة، علم النفس التربوي، الإرشاد النفسي، علم نفس النمو، القياس والتقويم، تقنيات التعليم، التربية الخاصة، القيادة التربوية، السياسات التعليمية، المناهج وطرق التدريس وتعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها.

وأفاد بأن باب القبول سيُفتح كذلك للراغبين في الالتحاق ببرنامج الدبلوم العالي في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي تم اعتماده بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وذكر الدكتور "المالكي" أن برامج الماجستير تقدمها كليات العلوم، وإدارة الأعمال، والعلوم الطبية التطبيقية، والحاسبات وتقنية المعلومات، والشريعة والأنظمة، والآداب، والتربية، والهندسة، إضافة إلى مركز اللغة الإنجليزية.

وأعلن عميد الدراسات العليا بجامعة الطائف إيقاف القبول استثناء هذا العام في برنامج ماجستير تمريض الطوارئ والكوارث، على الرغم من الإقبال الكبير على البرنامج في العام الماضي حرصًا من الجامعة على جودة المخرجات؛ إذ يتطلب البرنامج الممارسة الإكلينيكية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، وذلك لمدة يومين في الأسبوع (بواقع ١٦ ساعة فعلية أسبوعيًّا). وسيُستأنف القبول بعد تخريج الدفعة الحالية.

وكشف أن عمادة الدراسات العليا أقرت عددًا من الضوابط البديلة لتمكين من تعذر عليهم إجراء اختبار القدرات العامة للجامعيين من التقديم نظرًا للظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، ومراعاة مصلحة المتقدمين الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا.

وأشار الدكتور "المالكي" إلى أن هذه البرامج هي نتاج لمبادرة التحول البرامجي للدراسات العليا (عليا) في عامها الثاني، التي أطلقتها جامعة الطائف بمشاركة عدد كبير من الوزارات والهيئات والشركات التي شاركت في تصميم وتحكيم البرامج، منها وزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى، والهيئة العامة للإحصاء، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وشركة الكهرباء، وشركة سابك، إضافة إلى عدد كبير من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات السعودية.

وأكد الدكتور "المالكي" أن برامج الماجستير والدبلوم المقدمة من الجامعة تعزِّز مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع سوق العمل، واحتياجات القطاعات التنموية والصناعية المختلفة؛ إذ تضمن توفير برامج مهنية في بعض التخصصات النوعية التي تخدم رؤية السعودية ٢٠٣٠ وسوق العمل، والتركيز على بناء وحصر المهارات العملية لدى المستهدفين، ورفع الكفاءة المهنية لهم بالاستفادة من النظريات والدراسات التحليلية والتطبيقية.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
11:17 PM

جامعة الطائف تفتح القبول في 25 برنامجًا نوعيًّا للماجستير ودبلوم عالٍ واحد

بدءًا من يوم غد حتى يوم الخميس المقبل عبر بوابة القبول الإلكترونية

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فهد العتيبي - الطائف
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أعلنت جامعة الطائف إتاحة التقديم للراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا، وذلك عبر فتح باب القبول في 25 برنامجًا نوعيًّا للماجستير، ودبلوم عالٍ واحد، بدءًا من غد الخميس الموافق 11 ذي القعدة حتى يوم الخميس المقبل الموافق 18 من الشهر نفسه، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية.

جاء ذلك وفق بيان تلقته "سبق". وأوضح عميد الدراسات العليا، الدكتور سعد المالكي، في تصريح له أن من أبرز برامج الماجستير المستحدثة: هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الطبي، والبصمة الوراثية والأدلة الجنائية، والقانون، والدراسات القرآنية المعاصرة.

وبيّن عميد الدراسات العليا بجامعة الطائف أن برامج الماجستير المستحدثة تشمل تخصصات: تطبيقات الرياضيات الحاسوبية، التحليل الإحصائي للبيانات، الضوئيات الصناعية، إدارة الأعمال التنفيذي، علوم الويب، علم البيانات، القراءات، الفقه، الترجمة، علم النفس التربوي، الإرشاد النفسي، علم نفس النمو، القياس والتقويم، تقنيات التعليم، التربية الخاصة، القيادة التربوية، السياسات التعليمية، المناهج وطرق التدريس وتعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها.

وأفاد بأن باب القبول سيُفتح كذلك للراغبين في الالتحاق ببرنامج الدبلوم العالي في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي تم اعتماده بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وذكر الدكتور "المالكي" أن برامج الماجستير تقدمها كليات العلوم، وإدارة الأعمال، والعلوم الطبية التطبيقية، والحاسبات وتقنية المعلومات، والشريعة والأنظمة، والآداب، والتربية، والهندسة، إضافة إلى مركز اللغة الإنجليزية.

وأعلن عميد الدراسات العليا بجامعة الطائف إيقاف القبول استثناء هذا العام في برنامج ماجستير تمريض الطوارئ والكوارث، على الرغم من الإقبال الكبير على البرنامج في العام الماضي حرصًا من الجامعة على جودة المخرجات؛ إذ يتطلب البرنامج الممارسة الإكلينيكية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، وذلك لمدة يومين في الأسبوع (بواقع ١٦ ساعة فعلية أسبوعيًّا). وسيُستأنف القبول بعد تخريج الدفعة الحالية.

وكشف أن عمادة الدراسات العليا أقرت عددًا من الضوابط البديلة لتمكين من تعذر عليهم إجراء اختبار القدرات العامة للجامعيين من التقديم نظرًا للظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، ومراعاة مصلحة المتقدمين الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا.

وأشار الدكتور "المالكي" إلى أن هذه البرامج هي نتاج لمبادرة التحول البرامجي للدراسات العليا (عليا) في عامها الثاني، التي أطلقتها جامعة الطائف بمشاركة عدد كبير من الوزارات والهيئات والشركات التي شاركت في تصميم وتحكيم البرامج، منها وزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى، والهيئة العامة للإحصاء، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وشركة الكهرباء، وشركة سابك، إضافة إلى عدد كبير من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات السعودية.

وأكد الدكتور "المالكي" أن برامج الماجستير والدبلوم المقدمة من الجامعة تعزِّز مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع سوق العمل، واحتياجات القطاعات التنموية والصناعية المختلفة؛ إذ تضمن توفير برامج مهنية في بعض التخصصات النوعية التي تخدم رؤية السعودية ٢٠٣٠ وسوق العمل، والتركيز على بناء وحصر المهارات العملية لدى المستهدفين، ورفع الكفاءة المهنية لهم بالاستفادة من النظريات والدراسات التحليلية والتطبيقية.

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