النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انضم "رسمياً" مساء اليوم.. يزيد البكر أهلاوي لأربع سنوات

بحضور الرئيس والمدرب والمشرف على كرة القدم

أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع لاعب نادي الفيصلي يزيد البكر بعقد يمتد لأربع سنوات مقبلة، وتمت مراسم توقيع العقد مساء اليوم في مقر النادي بحضور الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز المشرف العام على كرة القدم، والمهندس أحمد الصائغ رئيس النادي، والكرواتي برانكو مدرب الفريق الكروي الأول، وأحمد بامعوضة المدير التنفيذي لكرة القدم.

ورحب الأمير منصور بن مشعل باللاعب يزيد البكر في النادي الأهلي وقال: نسعد اليوم بإتمام صفقة جديدة مع لاعب شاب ومميز سينضم إلى كوكبة النجوم في النادي الأهلي، ونأمل أن نوفق جميعاً في تقديم عمل يليق بمكانة النادي الأهلي أولاً ويصل إلى مبتغى جماهيرنا الغالية والتي نسعى دائماً إلى بذل الغالي والنفيس لإرضائها.

من ناحيته أبدى الكابتن يزيد البكر سعادته بالانتقال إلى النادي الأهلي مثمناً ثقة الأهلاويين جميعاً في إمكاناته وعلى رأسهم الأمير منصور بن مشعل، ومتمنياً أن يقدم العطاء المطلوب داخل الملعب بما يحقق طموحات الأهلاويين كافة، وأن يسهم رفقة زملائه اللاعبين في إسعاد جماهير الأهلي بتحقيق الإنجازات والبطولات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
انضم "رسمياً" مساء اليوم.. يزيد البكر أهلاوي لأربع سنوات
سبق

أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع لاعب نادي الفيصلي يزيد البكر بعقد يمتد لأربع سنوات مقبلة، وتمت مراسم توقيع العقد مساء اليوم في مقر النادي بحضور الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز المشرف العام على كرة القدم، والمهندس أحمد الصائغ رئيس النادي، والكرواتي برانكو مدرب الفريق الكروي الأول، وأحمد بامعوضة المدير التنفيذي لكرة القدم.

ورحب الأمير منصور بن مشعل باللاعب يزيد البكر في النادي الأهلي وقال: نسعد اليوم بإتمام صفقة جديدة مع لاعب شاب ومميز سينضم إلى كوكبة النجوم في النادي الأهلي، ونأمل أن نوفق جميعاً في تقديم عمل يليق بمكانة النادي الأهلي أولاً ويصل إلى مبتغى جماهيرنا الغالية والتي نسعى دائماً إلى بذل الغالي والنفيس لإرضائها.

من ناحيته أبدى الكابتن يزيد البكر سعادته بالانتقال إلى النادي الأهلي مثمناً ثقة الأهلاويين جميعاً في إمكاناته وعلى رأسهم الأمير منصور بن مشعل، ومتمنياً أن يقدم العطاء المطلوب داخل الملعب بما يحقق طموحات الأهلاويين كافة، وأن يسهم رفقة زملائه اللاعبين في إسعاد جماهير الأهلي بتحقيق الإنجازات والبطولات.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
10:16 PM

انضم "رسمياً" مساء اليوم.. يزيد البكر أهلاوي لأربع سنوات

بحضور الرئيس والمدرب والمشرف على كرة القدم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,286

أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع لاعب نادي الفيصلي يزيد البكر بعقد يمتد لأربع سنوات مقبلة، وتمت مراسم توقيع العقد مساء اليوم في مقر النادي بحضور الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز المشرف العام على كرة القدم، والمهندس أحمد الصائغ رئيس النادي، والكرواتي برانكو مدرب الفريق الكروي الأول، وأحمد بامعوضة المدير التنفيذي لكرة القدم.

ورحب الأمير منصور بن مشعل باللاعب يزيد البكر في النادي الأهلي وقال: نسعد اليوم بإتمام صفقة جديدة مع لاعب شاب ومميز سينضم إلى كوكبة النجوم في النادي الأهلي، ونأمل أن نوفق جميعاً في تقديم عمل يليق بمكانة النادي الأهلي أولاً ويصل إلى مبتغى جماهيرنا الغالية والتي نسعى دائماً إلى بذل الغالي والنفيس لإرضائها.

من ناحيته أبدى الكابتن يزيد البكر سعادته بالانتقال إلى النادي الأهلي مثمناً ثقة الأهلاويين جميعاً في إمكاناته وعلى رأسهم الأمير منصور بن مشعل، ومتمنياً أن يقدم العطاء المطلوب داخل الملعب بما يحقق طموحات الأهلاويين كافة، وأن يسهم رفقة زملائه اللاعبين في إسعاد جماهير الأهلي بتحقيق الإنجازات والبطولات.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,330
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,182
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,692
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,063

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة